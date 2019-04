Jornada 6: Iglesias "pasa" por Valencia

En su sexto día de campaña, Pablo Iglesias ha "pasado" por la Comunitat Valenciana, que el próximo 28 de abril tiene unas elecciones autonómicas a las que el líder del partido morado no se ha referido en su discurso, centrado en marcar su posición sobre los debates electorales.

LA JORNADA: Pablo Iglesias ha reunido este miércoles en Valencia a unas 1.800 personas -según la organización- en un pabellón en las afueras de la ciudad donde ha recibido mucho calor humano, pero nada comparado con el que obtuvo en el cierre de las elecciones generales de 2015, cuando 9.000 personas llenaron uno de los pabellones más emblemáticos de la capital, La Fonteta, en un acto conjunto con Compromís.

En las generales de 2016, Podemos pactó con Compromís una lista única al Congreso que le reportó un 25,3 % de los votos y 9 escaños, cuatro de ellos de la coalición nacionalista de Mónica Oltra. El CIS pronostica que Unidas Podemos podría sacar 3 -dos por Valencia y uno por Alicante- y Compromís uno o dos por Valencia.

LA FRASE: "Hay mucha gente en España que todavía no ha decidido su voto, incluso algunos se están preguntando si tiene sentido votar. Es gente que no confía en los políticos, y tienen razón, no hay que confiar en los políticos, en nosotros tampoco. La política no va de confianza, va de garantías", ha dicho Pablo Iglesias para pedir su voto.

EL DETALLE: La senadora por Valencia Pilar Lima, que tiene discapacidad auditiva, ha hecho hoy un parlamento en lengua de signos y ha sido una especialista la que lo ha traducido al lenguaje hablado, al revés de lo que es habitual en los mítines de la formación morada.

LA AGENDA: Pablo Iglesias no tiene agenda pública mañana, en el séptimo día de campaña, y vuelve a ceder el testigo a su número dos, Irene Montero, que denunciará en Elche la situación laboral de las "aparadoras", las trabajadoras precarias de las fábricas de calzado.

El candidato a la Generalitat, Héctor Illueca, y las candidatas al Congreso María Teresa Pérez (Valencia) y Pilar Lima (Alicante) estarán con ella junto a la madrileña Isabel Serra.