Jornada 20: Hablan los primeros guardias civiles del 1-O

JUICIO PROCÉS

El juicio del "procés" ha cerrado su vigésima jornada con los primeros testimonios de los guardias civiles que actuaron el 1-O, donde vieron que "se mascaba el odio" y en la que uno de ellos descubrió cómo un pueblo simulaba una votación con una urna del 9N para hacerles perder el tiempo.,LA FRASE DEL DÍA: "Lo que me ha quedado es cómo me miraban, no sé si era por desprecio, por odio o por mi condición de Guardia Civil, pero a mí nunca por hacer mi trabajo me habían escupi