Jornada 32: La Fiscalía rompe con su letargo

JUICIO PROCÉS

La jornada número 32 ha visto por primera vez cómo la Fiscalía ha roto con una costumbre poco intervencionista cuando la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal no ha podido contenerse y ha saltado ante los constantes intentos de las defensas de poner en tela de juicio la actuación policial el 1-O.,LA FRASE: "Aquí no se juzga a la policía, y es que hay preguntas que parece que estamos en un juicio contra la actuación policial en cumplimiento de ordenes judiciales",