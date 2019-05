Jornada 46. Un final por partida doble: Acaban los testigos y los peritos

En un solo día el tribunal del "procés" ha puesto fin a la fase testifical integrada por 422 testigos que han declarado durante 39 sesiones, y a la pericial de expertos. Ahora el Supremo se adentrará en la fase documental de un juicio que quedará visto para sentencia, previsiblemente, la segunda semana de junio.

LA FRASE: "La configuración constitucional del Tribunal Supremo hace inviable la elaboración del informe requerido por usted. De ahí la necesidad de limitarnos a reiterar lo que ya fue razonado en nuestro auto de 14 de mayo de 2019 (...). La causa penal va a seguir su curso y es misión de esta sala salvaguardar los fines del proceso".

La firma el presidente del tribunal, Manuel Marchena, en un escrito remitido a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, en el que le devuelve la decisión sobre la suspensión de los presos, una vez ella ayer le trasladase el asunto a la sala.

LA IMAGEN: La del Salón de Plenos del Supremo convertido en una especie de clase universitaria impartida por la presidenta de la comisión de gramática del Centro de Estudios Catalanes, que ha ilustrado sobre los entresijos del castellano y el catalán y sus ligeras diferencias.

Los presentes -algunos con cierta perplejidad; otros con aire somnoliento- han escuchado con atención los minuciosos detalles aportados por una experta filóloga que ha caído en la cuenta de un error de interpretación en la traducción de un informe de la Comisaría General de Información de los Mossos.

La frase "L'1 d'octubre de 2017 s'ha de celebrar el referèndum" debe traducirse por "el 1-O se va a celebrar el referéndum" y no por "el 1-O se ha de celebrar el referéndum", como realmente se hizo.

Un problema de perífrasis que evidencia, a su juicio, que el español es "más rico" en estas figuras.

EL PROTAGONISTA: Los cuatro peritos que han valorado el uso de los locales como centros de votación el 1-O. La pericial de las acusaciones se ha realizado simultáneamente con los expertos de las defensas, un formato que ha transcurrido como si fuera un 'careo' entre las partes en el que ha habido rencillas, gestos, negaciones y aspavientos según unos u otros iban interviniendo.

Porque los dos 'binomios' de peritos han manifestado posiciones tan discordantes como irreconciliables, ya que cuando unos hablaban, los otros levantaban la mano para inmediatamente replicarles. Otro debate más en el juicio.

LA ANÉCDOTA: Una pericial muy inusual solicitada por la Fiscalía sobre el análisis de la documentación hallada en los despachos de dos ex altos cargos de Oriol Junqueras.

Tras la protesta de algunas defensas y después de deliberar durante unos minutos, el tribunal ha tenido que invitar al jefe del registro a la Conselleria de Economía el 20-S a abandonar la Sala por haber declarado ya como testigo hace semanas.

Una vez el magistrado Manuel Marchena ha aclarado que el otro sargento debía declarar como "testigo experto" y no perito en sentido estricto (no podía analizar los documentos), finalmente la Fiscalía ha acabado renunciando a él cuando las defensas han manifestado que los documentos a los que se estaba refiriendo no estaban en la causa, aunque el ministerio público considera que se hacía referencia a ellos en un informe.

AGENDA: El juicio entra en la fase documental con el visionado de numerosos vídeos el próximo lunes a las 10.00 horas.