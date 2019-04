Jornada 7: En Extremadura, no en Venezuela

El inicio del puente de Semana Santa no ha hecho que el líder del PP, Pablo Casado, baje el ritmo de su campaña electoral, en la que este Jueves Santo ha hecho un recorrido por las principales ciudades de Extremadura, desde donde ha advertido a Pedro Sánchez, de que esto "no es Venezuela" por su postura ante los debates electorales.

LA JORNADA: Casado ha cambiado la agenda que tenía prevista para esta jornada, tras descartar ya la semana pasada acudir a la procesión del Cristo de Mena en Málaga. En su lugar tiene previsto participar en la procesión de La Soledad en Badajoz, que ha tenido que retrasarse por la previsión de lluvia.

Por la mañana, el líder del PP ha estado haciendo unas declaraciones en Cáceres, en las que ha criticado la actitud de Sánchez con los debates y su intención de ir solo al de TVE el martes. "No estamos en Venezuela y esto no es 'Aló, presidente', ha avisado al presidente del Gobierno y candidato a la reelección.

Tanto en este acto, como en la comida mitin posterior en Mérida, Casado ha estado acompañado de José Antonio Monago, el expresidente de una comunidad en la que se presentan difícil la situación para el PP, que pasaría a ser, con solo tres escaños, segunda fuerza por detrás del PSOE, e incluso cedería un escaño a Ciudadanos, que obtendría dos.

EL DETALLE: Estos días festivos de Semana Santa que se preveían como de bajo perfil de actos electorales, no están siendo así para Casado.

"Solo nosotros hacemos campaña estos días, la gente está librando", ha dicho en Extremadura, y ha asegurado que está haciendo actos distintos "por respeto a los creyentes" y a quienes no quieren hacer un mitin "sino un encuentro con personas y con paisanos y compañeros en un tono moderado".

Vamos lo que viene siendo un mitin pero con mesa, mantel y comida, como en Mérida.

LA FRASE: "Que conmigo no cuenten, que no estoy a las órdenes de Sánchez y su equipo, yo voy (a debatir) el día 22 a TVE y el 23 a Atresmedia, y el resto a donde quieran, a mí no me marca la agenda el señor del Falcon"

LA AGENDA: El Viernes Santo, Casado también irá de procesión, en concreto a Zaragoza, después de pasar por Pamplona y La Rioja. Por la mañana hará unas declaraciones en la capital navarra, donde los pasados Sanfermines fue increpado e insultado en su visita al Casco Viejo.

Después irá a Alfaro, en La Rioja, para intervenir en un acto a las 14.30, en el Casino La Unión, junto a Cuca Gamarra y José Ignacio Ceniceros.