Jornada 40: Entre el reproche a la Policía y la "fiesta" del 1-O

El Tribunal Supremo ha visto pasar este martes a una veintena de votantes del referéndum del 1-O, que han dejado testimonios de condena contra las cargas policiales en una jornada que han descrito como una "fiesta", en la que se organizaron espontáneamente y actuaron de manera pacífica.

LA FRASE: "Me cogieron por los testículos, me levantaron y me dejaron caer (...) Después me cogieron dos o tres policías, me sacaron arrastrándome y me tiraron como si fuera un paquete a la calle (...); después vino una agente y me pegó un puñetazo en la cara".

Es de un vecino de Barcelona, que ha relatado su experiencia el 1-O. Más tarde, otro ha resumido así la jornada: "Fue un día mezclado entre la fiesta familiar y un cierto miedo de las escenas vividas a primera hora de la mañana y de los días anteriores cuando en la televisión explicaban el desembarco de miles de Policías y las despedidas en los cuarteles".

LA IMAGEN: La de un coche que aparcó a primera hora de la mañana al lado de la puerta del colegio Castell, de Dosrius (Barcelona), del que salió un "señor" con una urna, la entregó a los presentes y se fue.

La ha aportado una vecina del municipio que ha relatado que fue al centro de votación el 1-O a las 7 de la mañana porque no quería perderse "si llegaba la urna o no".

EL PROTAGONISTA: Un carpintero, una abogada, una profesora, un estudiante... Todos ellos votantes del 1-O que han prestado su testimonio a petición del abogado de la defensa Jordi Pina, quien con sus preguntas ha intentado demostrar el carácter festivo y pacífico de la jornada, protagonizado por ciudadanos normales.

Mientras que unos cuantos han condenado la actuación policial de la Guardia Civil y la Policía, que intervino en sus colegios "sin mediar palabra" y cuya actuación han descrito con detalle, otros han negado que estos cuerpos acudiesen a sus colegios.

En lo que han coincidido la mayoría es en recalcar que los vecinos se autoorganizaron y ocuparon espontáneamente los centros de votación el fin de semana.

LA ANÉCDOTA: El público que ha asistido a la jornada de este martes ha estado integrado por algunos personajes destacados como el jugador del Atlético de Madrid Juanfran, que ha acudido al juicio con su pareja, que ha estudiado Abogacía, o el actor Queco Novell, que encarna el papel del presidente del tribunal, Manuel Marchena, en el programa de humor Polònia, de TV3.

AGENDA: El juicio continua mañana a las 10.00 horas con más testigos, entre ellos el director general del Puerto de Barcelona, José Alberto Carbonell, y más votantes.