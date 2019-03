Jornada 12:Tres ofertas "inadmisibles", un helicóptero y una salida camuflada

JUICIO PROCÉS

El Supremo ha escuchado hoy el relato de 16 horas de aislamiento de la secretaria judicial del registro a la Conselleria de Economía el 20-S, que tras rechazar tres ofertas "inadmisibles" y pedir sin éxito un helicóptero, acabó saltando a un teatro contiguo y salió al exterior camuflada entre los actores.,LA FRASE DEL DÍA: : "Las únicas palabras que le dije fueron: Me tienes que sacar de aquí. No hay opción, no hay salida. Él me dijo: no te preocupes, voy a hacer lo que pue