Jorge Fernández (Podemos) niega que vaya a ir a otro partido y anuncia acciones legales de no ir en la lista

"Lo siento Rafa, eso no va a ocurrir", replica el número 4 de la candidatura respecto a irse a otra formación

El número 4 de la candidatura de Podemos Asturies elegida en primarias, Jorge Fernández, ha rechazado este lunes que vaya a ir a otro partido y ha avanzado que, de no figurar en la lista electoral, emprenderá acciones legales.

Fernández, en rueda de prensa en la sede gijonesa de Podemos donde mantienen un encierro y arropado por compañeros del partido, entre ellos la número tres de la lista, Laura Tuero, ha destacado que le avala un informe jurídico y ha pedido a la Dirección nacional que se posicione y que no permita que no se respete lo votado por la militancia, a menos de 12 horas de que se cumpla el límite para inscribir la candidatura.

"Yo creo que sí va a haber lista y será la que se eligió en primarias", se ha mostrado convencido, al tiempo que ha afirmado que no se plantea un escenario donde no haya una lista electoral de Podemos.

Fernández ha acometido especialmente contra el portavoz parlamentario de Podemos, Rafa Palacios, del que ha dicho que entiende que le gustaría quedarse él solo en un partido "si ningún tipo de pluralismo" y que no haya elecciones para hacer las listas, y para paralizar procesos de investigación de casos de corrupción, con referencia a Fundación Metal, y subirse su propio sueldo al llegar a dirección interina del partido, según él.

"Lo siento Rafa, eso no va a ocurrir", ha asegurado Fernández sobre las sospechas que Palacios dijo tener de que se quieren ir a otro partido los que discrepan de la lista que incluye a Ana Taboada como numero 4, en contra de la decisión de la mayoría en las primarias.

Fernández, asimismo, ha defendido que él es médico, tiene un empleo, al igual que la cabeza de lista, Covadonga Tomé, que no ha podido estar presente este lunes en la rueda de prensa precisamente por motivos de trabajo.

Este ha incidido en que su reivindicación y la de sus compañeros, que mantienen un encierro en la sede de Podemos Xixón, no va de ser diputado o cuarto lista, va de que se respete lo que la gente eligió. "Lo grave es que se altere para que una persona que está en el séptimo puesto pase al cuarto", ha reprochado con referencia a Taboada.

UN AVAL DE 1.200 FIRMAS

Ha insistido, también, en que él no tiene ningún impedimento jurídico que le inhabilite para ir en la lista y en que 1.200 personas han firmado pidiendo que se respete lo votado en las primaria. Si esta noche se registra una cosa diferente, se vería obligado a emprender aciones judiciales, según él.

Ha criticado, al tiempo, que un modelo de partido que fue "derrotado", en lugar de aceptar su error, anula parte de la lista para pasar a Taboada al cuarto puesto. Ha puesto de ejemplo, también, el caso de Langreo, a lo que ha preguntado retóricamente a Palacios sobre dónde quedó la Democracia.

Ha recordado, además, que su propuesta de sanción se debió a una crítica política en los órganos del partido, a lo que ha incidido en que si eso no se puede, ha advertido de queda solo aplaudir a quien decida por la formación política.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tuero, por su parte, ha recalcado que no se puede seguir una política del "quítate tú, para ponerme yo". Ha apelado, al igual que Fernández, a la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2023, Ione Belarra, para que Podemos vuelva a ser lo que fue. "Esa idea de democracia no va a morir nunca", ha sostenido.

ENCIERRO EN FUENLABRADA

Asimismo, ha llamado la atención sobre que lo que está pasando en Asturias también está pasando en Fuenlabrada, donde también integrantes de la lista que ganó en primarias mantienen un encierro. Tuero ha apuntado que hablaron este pasado domingo con ellos sobre cómo hacer para revertir esta situación.

Por este motivo, ha conminado a Belarra a que piense hacia dónde quiere que vaya Podemos. También ha remarcado que Tomé aún no ha recibido el e-mail que anule su propuesta de sanción, como sí recibió el número 2 de la lista, Xune Elipe. Por ello, ha apelado a Belarra a "que ponga fin a todo esto", con dos sedes encerradas en España y después de haber avalado públicamente por dos veces que Tomé era la candidata.

"Seguimos aquí defendiendo la democracia desde dentro de Podemos", le ha trasladado a Belarra, de la que ha indicado que es una mujer "sensata e inteligente", por lo que le presupone que no quiera llegar a esos extremos de que se presente una lista que no fue la más votada.

"No está en nuestras manos", ha respondido, no obstante, sobre la lista que finalmente se presentará. A la hora de la rueda de prensa, tan solo quedan por entregar tres o cuatro aceptaciones de los miembros de la lista.

Eso sí, han tenido que entregarlas por debajo de la verja de la puerta de entrada de la sede de Podemos en Avilés, que es la encargada de recoger las aceptaciones. También ha llamado la atención sobre que se ha anulado el Consejo Ciudadano Autonómico que se iba a celebrar en la sede de Podemos Xixón, donde mantienen el encierro los críticos a la Dirección interina del partido.

Con todo, ha recalcado que tienen 15 días para poner la maquinaria en marcha del partido para hacer campaña, a lo que se ha quejado que hasta ahora se les "invisibilizó" en redes sociales por la Dirección regional.

Preguntada sobre qué harán si finalmente Fernández no va en la lista, ha apuntado que lo pensarán esta noche y que harán lo que se decida colectivamente. Sobre si sería coherente no renunciar a continuar en ello, Fernández ha visto que sería coherente si así se decide de manera colectiva.

Tuero ha agregado que Podemos no es una, dos o tres personas, sino que representan una democracia "radical". Ha añadido que tienen unas líneas ideológicas que no van a abandonar y ha remarcado que las consecuencias de no vaya cuarto en lista Fernández deberán analizarlas la Dirección, que es la que inscribe la lista.