Jordi Turull, el último condenado del procés que sale de prisión para trabajar

El exconseller de JxCat Jordi Turull ha salido hacia las 08:10 horas de la prisión de Lledoners para ir a trabajar, convirtiéndose así en el último de los condenados por el procés en poder abandonar la cárcel unas horas al día en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

El exconseller de la Presidencia de la Generalitat ha abandonado la cárcel acompañado por su pareja y una hija, que han aprovechado para hacer fotos del momento. Pocos minutos después, una de las fotos ha sido colgada en el perfil de Twitter de Turull acompañada del siguiente texto: "Hoy, después de tantos días entre barrotes de tantas prisiones, comienzo a salir para trabajar". "No es ni mucho menos la libertad. Salgo cargado de infinita gratitud a tantas personas por tanto y con las convicciones y el compromiso político intactos", concluye el mensaje de Turull.

Avui, després de tants dies entre barrots de tantes presons, començo a sortir per treballar. No és ni de bon tros la llibertat. Surto carregat d'infinita gratitud a tantes persones per tant i amb les conviccions i el compromís polític intactes pic.twitter.com/BmIgc4w1nd