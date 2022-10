Jordi Turull aboga por derogar, en lugar de modificar, el delito de sedición

El secretario general de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Turull, ha abogado este domingo por que se derogue, en vez de que se modifique, el delito de sedición, por el que él fue condenado a doce años de prisión.

Turull ha hecho esta consideración en declaraciones a los periodistas en Valls (Tarragona), con motivo de la celebración de la diada castellera de Santa Úrsula 2022, donde ha loado "la fuerza, el valor, el equilibrio y el 'seny' (cordura)" de los castellers.

Para eliminar el delito de sedición, ha considerado Turull, "no se requieren demasiados estudios" y, en cambio, si se modifica se puede "seguir penalizando o criminalizando lo que son derechos y libertades fundamentales que en Europa no están penalizados".

Respecto a los presupuestos del Govern para 2023, el dirigente de Junts ha considerado "incomprensible" que ERC "haga más actos de fe y ayude más a estabilizar el Gobierno de España que el que podía haber sido el Govern del 52 % del independentismo catalán, esto es lo que es incomprensible".

No obstante, ha apuntado que "miraremos y estudiaremos" los presupuestos del Govern, pero ha reiterado que, de entrada, "no son nuestros presupuestos", los que elaboró el ex conseller de Economía, Jaume Giró, de Junts.

Turull ha opinado que los cambios que se han hecho en el nuevo Govern, con la "dispersión" de las políticas digitales y el cambio de vivienda del Departamento de Derechos Sociales al de Territorio, da prioridad "al tocho" y evidencian que "ya no son nuestros presupuestos".

Por otra parte, ha calificado de "tristes y lamentables" las declaraciones de "reproche" de los consellers de Derechos Sociales, Carles Campuzano, y de Universidades, Joaquim Nadal, hacia Junts en sus últimas entrevistas.

"Creo que todas las entidades del mundo social, con las necesidades que hay, les gustaría escuchar por parte del conseller (Campuzano) cuales serán las actuaciones de su ámbito", ha indicado.

"Lo que quieren poner en valor -ha añadido- es la resignación, el dejémoslo estar y lo que hacen es buscar un adversario en el que centrar todas las críticas. Creo que la gente espera de un conseller que se centre en su ámbito, por eso es bastante triste y lamentable escuchar a estos consellers que solo se dedican a hacer reproches".

A su juicio, esta política "es la de antes, y su discurso está más que superado por la sociedad catalana, que quiere soluciones y no reproches, pero ésta debe ser una dinámica que debe venir del president, que se ha contagiado" a los consellers citados. EFE.

