Jordi Sànchez a un teniente sobre desconvocar el 20S: "No puedo, compréndeme"

"La gente no me lo va a permitir, no puedo hacer eso, compréndeme", fue la respuesta que le dio el líder de la ANC, Jordi Sànchez, al teniente encargado de la seguridad en el registro de la Conselleria de Economía el 20 de septiembre cuando le pidió que desconvocara la concentración de protesta.

El teniente ha relatado en el juicio del "procés" las conversaciones que tuvo con Sànchez a lo largo de ese día y cómo por la tarde-noche le pidió, "con camaradería", que ya que la ANC había "convocado manifestaciones de millones de personas los 11-S", le dijera a los congregados que se fueran.

"Esto no puede seguir así, ya vale", le dijo el agente a Sànchez, según su relato como testigo. Y lo hizo "dos o tres veces", ante lo que Sànchez le contestó que no podía hacerlo. "Hablaba bastante, me empezaba a decir cosas y a esas horas de la noche ya desconectaba un poco yo también", ha añadido el teniente.

En cuanto al líder de Ómnium, Jordi Cuixart, ha explicado que solo trató con él en una ocasión cuando, estando con Sànchez, se acercó con el móvil en la mano y les enseñó una noticia en la que se decía que TV3 había sido intervenida por el Gobierno.

Entonces le preguntaron qué sabía de esa noticia y el teniente negó conocer nada de eso: "Les digo que nada: 'Si aquí no hay tele, no tengo ni idea de esta noticia'".