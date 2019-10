Jordi Sànchez pide movilizarse pacíficamente porque "desde la violencia el Estado se legitima"

Puigdemont: el Estado ha aplicado "represión" históricamente pero Cataluña resistirá

El dirigente de JxCat Jordi Sànchez ha llamado este miércoles a movilizarse contra la sentencia del Tribunal Supremo de manera pacífica y rechazando la violencia: "El Estado nos quiere violentos porque desde la violencia él se legitima".

Lo ha dicho en el acto de JxCat 'Llum als ulls i força al braç', el día que se cumplen dos años del encarcelamiento de Sànchez, y que se ha celebrado en la plaza de la Vila de Gràcia de Barcelona: ha hablado a través de un mensaje de voz grabado desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), y en referencia a los disturbios que se produjeron el martes en las manifestaciones contra la sentencia.

"Hemos hecho de la no violencia nuestra seña de identidad; del pacifismo activo, una manera de combatir muy eficaz al Estado", y ha insistido en que la ciudadanía debe seguir saliendo a la calle para protestar contra el fallo del Supremo, pero de manera pacífica.

Considera que la violencia nunca ha representado al independentismo, por lo que ha hecho un llamamiento a movilizarse "sin ningún complejo rechazando la violencia".

Asimismo, Sànchez ha advertido de que tampoco aceptarán "el relato del miedo" que busca que nadie salga a la calle, y que nunca pedirán perdón por el 1-O.

"Vivimos días de gran intensidad y yo os quiero alentar a no desanimaros, a seguir fuertes, a seguir movilizados, a rechazar cualquier provocación de aquellos que nos quieren divididos, confrontados y violentos", ha agregado.

EL ESTADO ACEPTARÁ "LAS URNAS DEFINITIVAS"

El dirigente independentista también ha aludido a las elecciones generales del 10N porque considera que el independentismo debe volver a reafirmarse en uno de sus compromisos, que, para él, son las urnas: "El compromiso debe ser bien claro: mantenernos en la calle bien activos y las urnas bien llenas".

Ha defendido que esta es la única manera de conseguir que el Estado acceda a dialogar con el independentismo, y ha pedido persistir: "Si persistimos, ganaremos; si mantenemos la firmeza de la movilización, tarde o temprano el Estado aceptará dialogar para poner las urnas definitivas de la autodeterminación".

CARLES PUIGDEMONT

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha intervenido a través de videoconferencia y ha reivindicado la figura de Sànchez, ya que asegura que representa el espíritu de la no violencia y que ha sido una persona decisiva en los últimos años de la historia de Catalunya: "La historia le hará la justicia que no le ha hecho la justicia española".

También ha pronosticado que los años de cárcel a los que están condenados los presos soberanistas pasarán a la historia de España, que ha definido como una historia triste porque "siempre ha resuelto las diferencias a base de la única receta que ha aplicado al largo de la historia y no le ha ido bien: la represión, el ataque a la disidencia y discutir la diversidad".

Pese a esto, ha reivindicado que "Catalunya no se ha doblegado y no se doblegará", y que no dejarán de perseguir el objetivo de la autodeterminación aunque siga habiendo gente encarcelada.

UNIDAD Y NO VIOLENCIA

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha calificado a Sànchez como un "hombre de paz que un Estado demofóbico ha condenado a nueve años de prisión injusta".

Ha agradecido a Sànchez su tarea durante los últimos años, también en prisión y le ha enviado un mensaje: "No te has ido nunca pero queremos que vuelvas pronto".

También ha participado el diputado de JxCat en el Parlament Toni Morral ha explicado que este mismo miércoles ha visitado a Sànchez en la cárcel de Lledoners (Barcelona) y que "está fuerte, determinado y es consciente de lo que es un preso político".

Ha destacado la necesidad de responder a la sentencia con una respuesta "política y de país", y recuperar el espíritu del 1-O, que considera que se basa en tres ejes: la unidad del independentismo, la determinación para movilizarse y la no violencia; y ha dicho que esto es también lo que le transmite Sànchez.