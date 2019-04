Jordi Sànchez llama a "frenar el españolismo rancio" de Vox y PSOE

El cabeza de lista de JxCat, Jordi Sànchez, ha abogado este viernes por ir al Congreso de los Diputados a "desbloquear" y a "frenar el españolismo rancio" que cree que no solo existe en Vox, sino también en el PSOE.

En el teatro conservatorio de Manresa, la número dos de JxCat, Laura Borràs, ha leído una carta de Jordi Sànchez, que sigue en prisión preventiva mientras le juzga el Tribunal Supremo.

Sànchez ha subrayado que si "España fuera una democracia plena" él estaría este viernes en Manresa en el mitin, pero ha criticado que el Supremo le haya denegado de nuevo la libertad alegando riesgo de huida, cuando, ha dicho, "todo el mundo sabe que es un argumento falso".

Ha remarcado que el 1-O no fue "ningún acto delictivo", por lo que no tiene "nada que temer" ni tampoco nada "por lo que pedir perdón", algo que ha asegurado que no hará ante el tribunal ni frente a ningún candidato electoral.

Sànchez ha pedido a los electores un "esfuerzo" el 28 de abril: "Toca ir a Madrid a seguir defendiendo el derecho a la autodeterminación. Iremos a hacer política, a negociar, a desbloquear, a frenar la derecha y el españolismo rancio, tanto de Vox como del PSOE, que también tiene, mucho, nacionalismo español rancio", ha dicho.

Por su parte, Borràs ha denunciado que el Estado "nos engaña y nos asfixia" y ha pedido que la sociedad no quede "anestesiada" olvidando la situación de los soberanistas presos.