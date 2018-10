Jordi Sànchez dice que no quiere ser "intercambiado" por apoyo a presupuestos

El exlíder de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, ha criticado hoy que las fuerzas independentistas pidan "gestos" al Gobierno central en presos a cambio de un hipotético apoyo a los presupuestos, pues no quiere ser "intercambiado por cuatro votos" a favor de las cuentas

Desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), Sànchez, presidente del grupo de JxCat en el Parlament y uno de los principales impulsores de la Crida Nacional per la República, ha escrito un artículo publicado hoy en La Vanguardia en el que subraya que "ni entiende ni comparte" que se tenga que "pedir un gesto al Gobierno español a favor de los presos para aprobar los presupuestos de Pedro Sánchez".

"El proceso judicial que estamos sufriendo las nueve personas que estamos en prisión y las cinco que están en el exilio es injusto y duro", por lo que lo que "necesitamos son hechos y no gestos", añade.

El líder político subraya que "los presos no somos, no queremos ser, moneda de cambio de ninguna negociación política" y añade: "Menos aún quiero en mi desdicha como preso y encausado ser intercambiado por unos cuantos votos para los presupuestos generales del Estado. No hicimos el referéndum del 1 de octubre para aprobar los presupuestos".

El exlíder de la ANC avisa de que pedir "gestos con los presos" provoca tres efectos "no deseados", pues a su juicio "alimenta todavía más la gesticulación de la derecha españolista", se "desincentiva" al Gobierno a intervenir ante la Fiscalía por "temor a la polémica y la tensión con el bloque constitucionalista" y se "bloquea posibles modificaciones de oficio de la propia la Fiscalía".

El presidente del grupo de JxCat defiende la necesidad de abordar políticamente el debate de los presupuestos, pero exigiendo al Gobierno "cuestiones políticas de calado", entre las que cita una iniciativa para desbloquear la negociación política o la retirada de recursos del anterior Gobierno del PP al Constitucional contra leyes del Parlament.

Pero excluye de la negociación el asunto de los presos, ya que "la única posición que hemos asumido como digna y justa es el sobreseimiento de la causa o, en su defecto, la absolución", y mientras eso no llega, "la libertad".

"Y si al final la Fiscalía pide penas por sedición y no por rebelión, que por favor nadie se engañe. Serán igualmente injustas", concluye el preso.