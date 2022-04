Jordi Sànchez dejará la secretaría general de JxCat en un congreso en junio

El secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, ha anunciado este sábado que no optará a la reelección en su cargo en el congreso ordinario del partido que se celebrará la primera quincena de junio de 2022 en el sur de Francia.

Lo ha revelado en su intervención ante el consell nacional de JxCat, reunido en Alcarràs (Lleida), en la que también ha pedido "generosidad" y que haya única candidatura que opte a los cargos de dirección del partido que lidera el expresident Carles Puigdemont.

Con su renuncia a optar a la secretaría general, Sànchez ha despejado hoy la primera incógnita del congreso de Junts, aunque queda por resolver la duda de si Puigdemont continuará como presidente.

En el congreso, las diferentes familias de Junts deberán ponerse de acuerdo para formar esta candidatura unitaria, que Sànchez ya ha dicho que no encabezará: "No tengo la intención de pedir una lista única y después decir 'venid todos detrás de mí'".

"Esto no va de agendas personales, esto no va de opciones personalistas que nos permitan tener supuestamente minutos de gloria. Esto va de hacer un proyecto colectivo, un proyecto fuerte", ha afirmado Sànchez.

La figura de Sànchez había sido cuestionada en los últimos meses por diferentes sectores del partido, y entre los nombres que se barajan internamente para relevarlo está el de Jordi Turull, aunque finalmente se podría optar por una solución de consenso que aglutine las diferentes sensibilidades del partido.

Es en este contexto en el que Sànchez ha pedido "generosidad" para articular "una única candidatura ganadora" en el congreso: "No me da miedo la pluralidad, no me da miedo la candidatura. El reto que tenemos es ser generosos y entendernos, entendernos entre nosotros para poder presentar credenciales ganadoras de cara al exterior".

Además, Sànchez ha vaticinado que "muchos" querrán que el congreso sea "ruidoso" y que Junts "tropiece", ya que les disputan "la primera posición como primera fuerza del país", en una alusión velada a ERC.

La elección del sur de Francia como escenario para celebrar el congreso de Junts no es casual, ya que la localización permitirá la asistencia de Carles Puigdemont y del exconseller Lluís Puig, ambos en Bélgica.

Sànchez se ha mostrado confiado en que el partido será capaz de hacer "un buen congreso" y preparar bien las elecciones de 2023, en las que el partido espera ser la primera fuerza.

El secretario general también se ha referido a estos comicios en su intervención ante el consell nacional, y ha apuntado que JxCat está en condiciones de ir a las elecciones "bajo un mismo nombre" y uniendo su "espacio", en referencia a los alcaldes que retiene el PDeCAT.

La intención de la actual dirección del partido pasa por incorporar a los alcaldes que se presentaron bajo la marca de Junts en 2019 pero que decidieron mantenerse en el PDeCAT y no se acabaron afiliando a JxCat.