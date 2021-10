Jordà responde a Puigneró que la ampliación del Aeropuerto es "una cuestión más que cerrada"

La consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de la Generalitat, Teresa Jordà, ha respondido al vicepresidente, Jordi Puigneró, que la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat es "en estos momentos, hoy, a esta hora, una cuestión más que cerrada" porque el Gobierno se echó atrás en su inversión.

En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press este miércoles, Jordà ha dicho que "no hay nada encima de la mesa, ni tan siquiera un plan director", después de que Puigneró haya asegurado en el Parlament que no ha aparcado el proyecto de ampliación.

Se ha desmarcado de la disyuntiva que ha planteado Puigneró, que ha dicho que el Govern salvará la Ricarda pero haciéndolo compatible con el crecimiento económico: "No sé si una cosa, si no se hace, quiere decir que trituramos la economía del país. No me parece que las dos cosas vayan extremadamente ligadas", ha dicho.

Igualmente, Jordà ha asegurado que desconoce si es posible ampliar la infraestructura sin afectar el espacio protegido de La Ricarda, mientras Puigneró ha afirmado que se buscará el impacto cero o mínimo en la laguna.

No obstante, Jordà ha asegurado que hay "consenso" en el seno del Govern acerca de esta cuestión.