Joaquín Sabina llega este viernes a 'Noches de la Maestranza' con todo el aforo vendido para sus dos conciertos

El viernes 1 de septiembre arranca la segunda edición de 'Noches de La Maestranza', que subirá el telón para recibir a Joaquín Sabina, con todo el aforo vendido para sus dos conciertos, pues "el maestro de la estrofa, el verso y el estribillo", que presenta su gira 'Contra todo pronóstico', hará doblete, además, el domingo siguiente.

Así, los asistentes podrán disfrutar del repertorio "más emblemático" de Joaquín Sabina, del que muchas canciones "forman ya parte del imaginario colectivo de varias generaciones", así como nuevos temas inéditos, según destaca la organización en una nota de prensa.

Los días 6 y 7 de septiembre será el turno para David Bisbal, quien regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo 'Me siento vivo tour', un show que incluye un "renovado repertorio" que abarca los temas de su nuevo disco, "probablemente uno de los trabajos más innovadores en la carrera" de David Bisbal, "donde encontraremos desde pop con sonido ochentero, pasando por pop latino, bachata, disco y grandes baladas atemporales".

'Noches de La Maestranza 2023' continúa el 9 de septiembre con Carlos Rivera, un directo en el que el "icono mexicano" presentará 'Un tour a todas partes', un show en el que el público podrá disfrutar de grandes éxitos del artista como '¿Cómo Pagarte?', 'Me Muero', 'Regrésame Mi Corazón' y 'Digan lo Que Digan'.

Por su parte, el 14 de septiembre India Martínez subirá al escenario de 'Noches de La Maestranza' con el directo de su último trabajo de estudio 'Nuestro Mundo', un disco que incluye nuevas canciones que dan vida a alguno de los poemas de su libro 'Verdades a medias'.

Raphael, "la leyenda viva de la canción melódica", estará en este mismo escenario el viernes 15 de septiembre presentando en directo 'Victoria', su último álbum de estudio escrito y producido por Pablo López.

El broche de oro de esta segunda Edición correrá a cargo de Pablo Alborán el próximo 16 de septiembre, con el directo de su último trabajo de estudio 'La Cu4rta Hoja', un disco del que el artista ha comentado que "me divierte, me calma, ¡lo respiro y lo canto a todo pulmón! Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay que mendigar amor donde no lo hay".

La primera edición conquistó a más de 40 000 personas, con un cartel que logró reunir a artistas de primer nivel nacional e internacional. El objetivo de los organizadores en esta segunda parte es "pulverizar" todos los récords de éxitos.