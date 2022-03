Joan Mena (Unidas Podemos) pide activar los trabajos de la ponencia de la Ley de Memoria Histórica

El diputado de Unidas Podemos y portavoz en la Comisión de Educación y Formación Profesional en el Congreso, Joan Mena, ha pedido al PSOE y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que sean "valientes" para activar los trabajos de la ponencia de la Ley de Memoria Histórica.

"Un país que no tiene memoria histórica es un país que no tiene futuro y eso lo tenemos que tener claro todas las personas demócratas", ha esgrimido, en Zaragoza, donde ha participación en una reunión con asociaciones memorialistas aragonesas en la sede de IU Aragón, acto organizado por esta formación política junto con la Fundación 14 de Abril.

Después, Joan Mena ha asistido el acto público 'Educar con memoria, educar en democracia', en el mismo lugar, que también ha contado con la participación del historiador y coordinador de la unidad didáctica 'Franquismo y Represión' de la Fundación 14 de Abril, José Manuel Alonso, y que ha sido moderado por la coordinadora intercomarcal de IU en la provincia de Zaragoza, Marta Abengochea.

Mena ha recordado la proposición no de ley que se aprobó la semana pasada en la Comisión de Educación del Congreso, a iniciativa del Grupo Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem y Galicia en Común, "que plantea introducir elementos de Memoria Histórica en el currículum educativo".

Según ha detallado, se ha impulsado ahora, cuando el Ministerio de Educación está negociando con los sindicatos y entidades de la comunidad educativa los decretos curriculares del curso que viene.

"Pretendemos que los 40 años de franquismo y la lucha antifranquista y la represión franquista se expliquen en las aulas, concretamente, en la educación Secundaria y también en el Bachillerato", así como que lo que ocurrió en España esté "contextualizado a nivel geopolítico", ha comentado Mena.

NADA QUE CELEBRAR

Por su parte, el coordinador de IU Aragón y portavoz de esta formación en las Cortes autonómicas, Álvaro Sanz, ha precisado que en el Día de la Memoria Democrática "tenemos poco que celebrar no porque nos parezca poco importante este asunto, sino porque la ley que da sentido a este día está sin desarrollar".

Según ha dicho, es un "debe democrático imprescindible", si bien superar cuestiones como las contenidas en la Ley de Memoria Democrática Aragón que "están sin cumplir", un compromiso que el Gobierno autonómico "no está llevando a cabo y que asumió no solo con la ciudadanía aragonesa, también con esta formación política, en cuestiones tan básicas como que no se han desarrollado los mecanismos de participación del movimiento memorialista en el ámbito de las políticas de memoria".

Además, ha continuado, "no se ha creado la Comisión para la Memoria, contenida en su artículo 37, y tampoco se ha avanzado nada en la inclusión en el currículo escolar de contenidos relacionados con la memoria democrática, como dice el artículo 28, ni se ha presentado en ningún ejercicio el Plan Anual de Memoria Democrática, que la ley fija en el artículo 38".