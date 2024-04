Joan Garriga (Vox) ve una "buena noticia" que Puigdemont abandone la política si no es presidente

Sostiene que Puigdemont "no tiene que estar en los debates, tiene que estar en prisión"

El portavoz de Vox en el Parlament y número 3 del partido a las elecciones catalanas del 12 de mayo, Joan Garriga, ha defendido este martes que es una "buena noticia" que el candidato de Junts+ y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, abandone la actividad política si no es investido presidente.

"Queremos que sea una persona normal y que no tenga privilegios sobre los demás y si tiene un tema judicial pendiente que se presente", ha reivindicado Garriga, después de que el expresidente catalán haya asegurado este mismo martes que dejará la política activa si no es investido presidente.

A su juicio, lo que tiene que hacer Puigdemont es "cruzar la frontera, ponerse a disposición de la justicia como todo hijo de vecino y evitar seguir teniendo privilegios y tomar el pelo a los catalanes".

En referencia al anuncio del expresidente y candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya al 12M de volver a Catalunya sea investido o no como presidente de la Generalitat tras las elecciones, ha considerado que "no tiene que estar en los debates, tiene que estar en prisión".

IGNACIO GARRIGA

Tras ser preguntado por las presuntas facturaciones de gastos propios a la formación por parte del candidato de Vox al 12M, Ignacio Garriga, el portavoz ha optado por "no entrar en debate" ni en detalle.

Ha asegurado que las cuentas del grupo parlamentario no han mostrado ninguna irregularidad y que, en el caso de que se manifieste, estarán "encantados de subsanarla".

"BILLETE DE VUELTA"

Asimismo, el portavoz ha presentado la campaña al 12M 'Billete de vuelta' para denunciar "el problema de la inseguridad ciudadana que causa la inmigración ilegal y mostrar las soluciones".

El nuevo cartel muestra el lema "¿Delincuentes en tu barrio? ¡Nosotros tenemos su billete de vuelta!".

El partido presentará públicamente a sus candidatos el próximo 11 de abril en un acto en Terrassa (Barcelona), al que asistirá el líder de Vox, Santiago Abascal, y los cabezas de lista por las cuatro demarcaciones al 12M.