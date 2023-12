Joan Garriga (Vox) afirma que acatarán lo que el TC diga sobre la amnistía: "Siempre acatamos"

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha afirmado que acatarán lo que el Tribunal Constitucional (TC) diga sobre la Ley de Amnistía a los encausados en el 'procés' acordada por el PSOE con Junts y ERC para la investidura: "Nosotros siempre acatamos la ley".

Lo ha dicho este viernes en una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press en referencia a las intenciones de su partido de recurrir en amparo al TC la tramitación de la amnistía, y ha defendido combatirla "con todos los medios".

En este sentido, ha recordado que Vox prevé querellarse contra los miembros de la Mesa del Congreso y del Senado que admitan a trámite la ley, así como contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Hay que ser valiente porque nos jugamos mucho, nos jugamos la democracia".

Al preguntársele por la presencia de banderas franquistas en las protestas contra la investidura de Sánchez y la ley de amnistía en sedes socialistas, Garriga ha respondido: "Ni me preocupa ni me ocupa. Me preocupa el problema que tenemos ahora, no si en una manifestación de Ferraz una persona no piensa como yo".

Asimismo, ha pedido a los partidos del Parlament que condenen la muerte de un hombre este lunes en Sant Adrià de Besòs (Barcelona) presuntamente apuñalado por una mujer: "Tenemos que condenar toda la violencia en el ámbito doméstico".