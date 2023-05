Jiménez (PP) aboga por volver a unir en un consorcio a los distintos parques de bomberos de la provincia de Cuenca

El PP ha propuesto reunir los distintos servicios de bomberos de la provincia en un consorcio bajo el paraguas de la Diputación Provincial, según ha desvelado la candidata del PP a la Alcaldía de Cuenca, Bea Jiménez, durante una visita al parque de la capital para conocer sus necesidades.

De esa forma, se recuperaría una órgano de coordinación de los parques que ha sido eliminado esta legislatura.

Los 'populares' quieren además retomar la construcción de una torre de control de emergencias en el Parque de Bomberos de Cuenca.

Se trata de un proyecto que ya dejó presupuestado la corporación 'popular' en la anterior legislatura, pero que nunca llegó a ejecutarse.

El coste de este proyecto asciende a los 240.000 euros.

SEGURIDAD Y MEJORAR SERVICIOS

"Desde el primer momento hemos dicho que para nosotros la seguridad es una de las preocupaciones que tenemos en Cuenca y por eso queremos mejorar estos servicios", ha resaltado la candidata del PP, remarcando que si es alcaldesa también quiere renovar la flota de vehículos de los bomberos de la capital.

Por otro lado, la dirigente popular también ha refrendado la postura de su partido en torno al Plan XCuenca, después de que en una intervención el vicepresidente regional, Martínez Guijarro, deslizara que los 'populares' estaban cambiando de opinión.

"El Plan XCuenca es insuficiente, ha quitado una infraestructura que vertebraba nuestra provincia, que se tenía que haber modernizado y que está fuera de un plan general; a mí no me sirve de nada que hagan un aparcamiento en los terrenos del tren si no hay nada más en la ciudad", ha dicho la candidata popular, quien ha recordado que la propuesta de los populares pasa por conseguir fondos europeos para que la línea de tren convencional sea eficiente y moderna y que los terrenos se integren en el marco de un plan urbanístico general de la ciudad.

CARGA CONTRA PAGE

Jiménez ha aprovechado esta intervención para criticar al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por unos comentarios que hizo sobre las relaciones de su hija en un mitin de Azuqueca de Henares.

"Tenemos que reprobar este comportamiento porque no es la primera vez que falta el respeto a las mujeres y a los castellano-manchegos", ha señalado la candidata popular, que se pregunta "qué pasaría si este tipo de declaraciones las hubiese hecho un dirigente del Partido Popular".

En opinión de Jiménez, las palabras de García-Page fueron "machistas y denigrantes con la mujer" y considera que son merecedoras de un reproche por parte de la Consejería de Igualdad.