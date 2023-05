Jimena Delgado (PP) apuesta por construir 7.000 viviendas durante los próximos años en Las Palmas de Gran Canaria

La candidata del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha apostado este martes por una estrategia de concertación público-privada que permita construir en los próximos años 7.000 viviendas con distintos grados de protección, tanto en propiedad como en alquiler, para nuevos demandantes de la capital.

Según informa el partido en una nota de prensa, para conseguir este objetivo, la popular ha ofrecido un "gran pacto por la vivienda" a los constructores y promotores de la ciudad.

"Me preocupa el gravísimo problema que hay con la vivienda. Me preocupan las personas que no pueden llegar a final de mes, que no pueden hacer frente a la subida de las hipotecas, que no pueden hacer frente al alza de los alquileres pero sobre todo quienes tienen problemas para hacer la compra de los productos básicos", dijo.

La candidata ha hecho especial hincapié en que la vivienda en esta ciudad es una prioridad para mi partido, "y por eso hoy hemos acordado un gran pacto con los constructores y promotores de forma que el sector privado nos permita concertar para fomentar la construcción de vivienda pública".

"No nos olvidemos --recordó Jimena-- que en ocho años no se construido una solo nueva vivienda social, para nuevos demandantes".

También apuntó que el sector público "no puede construir vivienda al ritmo que necesita", y por eso "debemos" apoyarnos en el sector privado.

"No tenemos complejos en decir que creemos en la colaboración publico privada para que en esta ciudad haya vivienda social", prosiguió la candidata del PP, tras una reunión con la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP) de Las Palmas.

Además, ha incidido en que este pacto se suma al anuncio realizado por Jimena la semana pasada para llevar a cabo la mayor flexibilización de la historia en materia normativa urbanística.

"Contamos un sector profesionalizado que nos permite construir estas viviendas de forma ágil y evitando el endeudamiento de la administración publica. Esta colaboración público-privada se unirá a la flexibilización de la normativa urbanística para promover la generación de vivienda", por ejemplo, ampliando los usos compatibles, reformando las normas zonales u otorgando más alturas a cambio de suelos para esponjar, entre otras medidas.

Por ello, abogó por compatibilizar usos residenciales y administrativos allí donde sea posible, y posibilitaremos viviendas en bajos que ahora son espacios comerciales sin uso.

"La gente no consigue vivienda mediante anuncios propagandísticos en una campaña electoral. Hay que poner más vivienda en el mercado. Hay suelo y hay dinero, lo que no ha habido es capacidad política para hacerlo. Los precios no se moderan poniendo más restricciones en el mercado o atacando a los propietarios, sino incrementando la oferta y flexibilizando normativa", concluyó.