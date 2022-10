Jim Sheridan recibirá la Espiga de Honor durante la Gala de Clausura de la 67 edición

El ganador del Oso de Oro por 'En el nombre del padre' impartirá una clase magistral el jueves 27 en el Teatro Calderón

El cineasta irlandés Jim Sheridan, autor de títulos como 'Mi pie izquierdo', 'En el nombre del padre' y 'En América', recibirá la Espiga de Honor de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) durante la Gala de Clausura de la 67 edición que se celebrará el próximo 29 de octubre.

En esta edición del festival en el que el país invitado es precisamente Irlanda, Sheridan impartirá una clase magistral el jueves 27 de octubre a partir de las 12.00 horas en el plató de Canal Seminci, en la Sala Miguel Delibes del Teatro Calderón, según ha informado la organización.

Productor, director, guionista y actor, es uno de los cineastas más destacados de Irlanda y cuenta en su haber con seis nominaciones a los premios Óscar, tres candidaturas a los BAFTA y dos nominaciones a los Globos de Oro, entre otras distinciones.

Nacido y criado en Dublín, Jim Sheridan comenzó su carrera en la compañía de teatro amateur de su padre, actuando y ocasionalmente dirigiendo piezas cuando apenas contaba con 17 años. Estudió interpretación en el University College de Dublín y seguía persiguiendo esta vocación cuando, en 1973, formó con el director Neil Jordan la Children's T Company, una productora con la que hicieron llegar el teatro a los niños de todo el país.

En 1976, él y su hermano Peter, dramaturgo, iniciaron una colaboración con el Project Arts Theatre de Dublín que desembocó en varios montajes teatrales, entre ellos el de la obra 'The Liberty Suit' (1977). En 1981, emigró con su familia a Nueva York, donde se convirtió en director artístico del New York Irish Arts Center. Dejó el teatro en 1987 para centrarse en el cine, matriculándose en un curso de ocho semanas en la Universidad de Nueva York en 1988. En esos años escribió el guion de 'Escapada al sur', que acabaría dirigiendo en 1992 Mike Newell.

REGRESO A IRLANDA

Concluyó la década de los 80 con su regreso a Irlanda, donde escribió y dirigió su primer largometraje, 'Mi pie izquierdo' (1989), la primera de sus tres colaboraciones con Daniel Day-Lewis, quien se alzó con el Óscar al mejor actor por su papel protagonista en la película, con la que también Brenda Fricker obtuvo el Óscar como mejor actriz secundaria.

Tras rechazar proyectos en Estados Unidos, Sheridan repitió colaboración con el productor Noel Pearson en 'El prado' (1990), drama rural ambientado en la década de los 30. Su siguiente trabajo, 'En el nombre del padre' (1993), ofrece su versión de la historia de los 'Cuatro de Guildford', uno de los mayores errores judiciales de la historia de Reino Unido. Protagonizado por Daniel Day-Lewis, Pete Postlethwaite y Emma Thomson, la película ganó el Oso de Oro del Festival de Berlín y logró siete candidaturas a los premios Óscar de ese año.

En 'The Boxer' (1997), su siguiente largometraje, también con Day-Lewis como protagonista, Sheridan indaga en las consecuencias del conflicto del Úlster sobre las personas que se ven obligadas a crecer en él. 'En América' (2002), su cinta más autobiográfica, escrita junto a dos de sus hijas, Naomi y Kirsten Sheridan, y dedicada a su hermano Frank, explora la realidad de los inmigrantes irlandeses en Nueva York. Esta película se podrá ver en la retrospectiva 'País Invitado: Irlanda', junto con 'Disco Pigs' (2001), primer largometraje de su hija Kirsten Sheridan.

Su amplia filmografía se completa con las películas 'Get Rich or Die Tryin' (2005), 'Brothers' (2009), 'Detrás de las paredes' (2011) y 'La carta secreta' (2016), su último largometraje hasta la fecha. Sheridan, que en 2021 rodó la serie documental 'Asesinato en Schull', está actualmente inmerso en varios proyectos, como la también serie documental 'In Absentia', el documental 'Peter O'Toole: Along the Sky Road to Aqaba' y las películas 'Old Stoneface' y 'Lockerbie'.

El homenaje a Jim Sheridan tiene lugar en el marco del ciclo 'País Invitado: Irlanda', que ofrecerá una selección de la cinematografía del país a lo largo de las dos últimas décadas. Un total de 19 largometrajes, un programa de cortos de animación compuesto por cinco títulos y un mediometraje documental, constituirán esta muestra de cine irlandés del siglo XXI que se completará con la proyección especial de la película Escapada al sur, de Mike Newell y con guion de Jim Sheridan, en su 30 aniversario.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este ciclo está organizado por la Semana Internacional de Cine de Valladolid en colaboración con The Irish Film Institute, Culture Ireland y la Embajada de Irlanda en España.