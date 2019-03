El jefe de Seguridad el 20S: Hay un helicóptero. Ten a los pilotos preparados

El jefe de Seguridad de la Guardia Civil durante la concentración ante la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017 ha manifestado que le pidió a su superior que "tuviese el helicóptero preparado" por si, "en caso de emergencia", había que salir por el tejado.

"Le dije: 'Hay un helicóptero en la base, ten a los pilotos preparados para llevar a la letrada'". Esto fue lo que le manifestó a su superior, según el mismo ha explicado en el juicio del "procés", donde ha precisado que por la tarde subió con un agente para observar la azotea, donde vieron que había una antena "que podía molestar" pero "no mucho".

"Le dije al guardia: 'Tú te vas a encargar de tirar esto; si hace falta, la tiras'", ha indicado el jefe de Seguridad, entonces teniente de la Guardia Civil, que salió de la Conselleria a las siete de la mañana del 21 de septiembre, y ha relatado que pidió a la comitiva que "estuviesen preparados" y juntos en un despacho y que, "si oían algo raro", subiesen a la azotea para favorecer un plan de evacuación.

La salida por el tejado era una posibilidad que el teniente planteó solo "en caso de emergencia" y que también sugirió la secretaria judicial, aunque el responsable de la comitiva judicial bromeó con ello para "quitarle hierro al asunto", según ha explicado esta misma mañana.

Aunque barajó esta salida, el jefe de Seguridad ha señalado que dejó claro que no se iba a ir por el tejado, que había venido en coche y se iba a ir de la misma manera: "Que no me plantease cosas absurdas porque eso era absurdo".

En ese momento, Jordi Sànchez llamó al mayor de los Mossos, Josep Lluis Trapero (acusado de rebelión en la Audiencia Nacional), e intentó pasarle el teléfono al teniente. "Dije que no tenía nada que hablar con el señor Trapero", contestó el oficial, que le indicó que llamase a su superior.

El entonces teniente rechazó "desde primera hora de la mañana" la alternativa que le daba Sànchez de salir por un pasillo de voluntarios de la ANC, una solución que a su juicio era "casi suicida" e "inviable", y "ellos sabían que eso no se podía hacer".

"Salir por ahí, con que haya una persona que se lance al pasillo y lo rompa... (...) La masa, por la ley del contagio y la ley de la sujeción, no piensa y podía ser un desastre", ha explicado el testigo.

Y ha añadido: "Si hay 300 personas empujando donde hay cuatro, los 300 ganan a los cuatro: esto es más claro que el agua, no es seguro".

Tampoco se le pasó por la cabeza, según ha especificado, que los responsables de la Conselleria detenidos (Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras; Natàlia Garriga y Mercedes Martínez) entrasen a pie por la mañana: "Con la gente que había ahí había peligro para los guardias que los trajeran y para los detenidos también".

En algunas de esas conversaciones, según el entonces teniente, era Sànchez quien explicaba cómo habían configurado el pasillo de voluntarios, mientras que la intendente de los Mossos Teresa Laplana, acusada de sedición en la Audiencia Nacional, asistía pero no decía nada más: "Decía que sí, que le parecía bien".