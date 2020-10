El jefe negociador afgano avisa de que una retirada prematura de EEUU afectará al proceso de paz

El presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional y máximo responsable de las negociaciones con los talibán, Abdulá Abdulá, ha avisado de que una retirada prematura de las tropas internacionales tendrá consecuencias para el proceso de paz y agregado que las milicias talibán tampoco se beneficiarán de la retirada de las tropas estadounidenses.

"Nuestra esperanza es que avancemos en las negociaciones para que no haya necesidad de tropas internacionales. Una retirada prematura, ¿tendrá algún impacto o no? Ciertamente. No somos ajenos a las realidades sobre el terreno, pero no conducirá a que un lado prevalezca sobre el otro. Tendrá consecuencias, de eso no hay duda. Pero todavía no estamos ahí", ha explicado en una entrevista con la agencia de noticias india ANI.

El número dos del Gobierno afgano ha pedido a los talibán que desempeñen un papel de convivencia con la sociedad afgana y avisado de que el país no va a regresar al Emirato Islámico de principios de siglo.

"Tienen un papel que desempeñar junto con el resto del pueblo de Afganistán. Se pueden tener muchas diferencias de puntos de vista, pero al mismo tiempo hay que aceptarnos unos a otros y aceptar el hecho básico de que no hay solución a través de la guerra", ha declarado.

Los comentarios de Abdulá tienen lugar después de que esta semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apuntara al regreso del resto del contingente norteamericano para Navidades. Horas después del anuncio de Trump, su asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, declaró que Washington reduciría sus fuerzas en Afganistán a 2.500 para principios del próximo año.