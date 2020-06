La jefa de Gobierno de Hong Kong critica el "doble rasero" de EEUU respecto a las manifestaciones

La jefa de Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, ha criticado este martes el doble rasero de Estados Unidos por el modo en que se ha respondido en el país a las protestas por la muerte del afroamericano Georger Floyd y cómo se reaccionó a las manifestaciones a favor de la democracia el año pasado en la antigua colonia británica.

En rueda de prensa, Lam ha subrayado que solo se puede decir que los países de "alto perfil que dicen que van a emprender acciones" tienen "doble rasero". "Valoran mucho su propia seguridad nacional, pero se muestran partidistas respecto a la nuestra", ha subrayado, según informa el diario 'South China Morning Post'.

Así, la líder hongkonesa se ha referido a las protestas que se están sucediendo en los últimos días en las principales ciudades de Estados Unidos y las vividas el año pasado en Hong Kong, las más multitudinarias registradas desde que la antigua colonia pasó a soberanía de China.

"Hay disturbios en Estados Unidos y vemos cómo reaccionaron los gobiernos locales, y luego en Hong Kong tuvimos disturbios similares y vimos la posición que adoptaron", ha afirmado, en referencia a las críticas formuladas desde Washington por cómo se gestionaron las protestas.

Las palabras de Lam se producen en un momento en que su Ejecutivo se enfrenta a nuevas manifestaciones después de que el Parlamento chino aprobara la semana pasada una nueva ley de seguridad que busca "evitar, detener y castigar" la secesión, la subversión, el terrorismo y la injerencia extranjera en Hong Kong.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ya ha dicho que impondrá sanciones contra los responsables chinos y de Hong Kong "directa o indirectamente implicados" en limitar la autonomía de la antigua colonia británica.

En este sentido, respecto a la posibilidad de sanciones por parte de Estados Unidos, Lam ha sostenido que "no hay ninguna justificación de ningún tipo" para que gobiernos extranjeros adopten este tipo de medidas contra Hong Kong. "Por ahora, no he visto u oído ningún detalle de la Administración estadounidense", ha comentado.

"Mi postura es recordar al Gobierno estadounidense, y a cualquier otro gobierno llegado el caso, que estarán perjudicando sus propios intereses en Hong Kong", ha advertido, según recoge Blooomberg.