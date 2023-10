Jeanette Winterson usa el metaverso y la autoficción para redefinir el terror en su nuevo libro

Explora el "miedo y la frustración" de los humanos ante la muerte en 'Días de fantasmas' (Lumen)

La escritora inglesa Jeanette Winterson redefine el género de terror a través del relato gótico, el metaverso y la autoficción en su nuevo libro 'Días de fantasmas' (Lumen) para "explorar el miedo y la frustración" de los humanos ante la muerte con trece relatos provocadores y divertidos.

En un encuentro con periodistas este viernes, la autora ha explicado que con esta obra quiere "desvincular las historias de fantasmas del género de terror", aunque ha aclarado que el que quiera pasar miedo también lo podrá hacer porque algunas de las historias son terroríficas, según ella.

Winterson ha presentado el libro en el Centre de Cultura Contempornia de Barcelona (CCCB), cuatro años después de su última visita a Barcelona, con motivo de su participación en el festival de literatura Kosmopolis de Barcelona el sábado.

'Días de fantasmas' es un libro de relatos, que alterna con fragmentos de sus propias experiencias sobrenaturales, y en el que aborda su interés por la tecnología a través del metaverso y la inteligencia artificial y su "impacto en la vida y la muerte de las personas".

Así, la autora de 'Frankissstein' y '¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?', entre otros, propone historias como maridos que vuelven del más allá una vez muertos para visitar a sus esposas a través de una aplicación del móvil.

EXPERIENCIAS SOBRENATURALES

Entre los relatos del libro, Winterson incluye sus propias experiencias con lo sobrenatural, cosas que no puede explicar y que no está segura de que puedan haber sucedido, pero que parecen haber sucedido: "Me gustaría encontrar una explicación racional a las experiencias que me han sucedido pero no la encuentro".

Ante estas situaciones, la autora cree que lo mejor que puede hacer alguien es reconocer que no sabe qué ha pasado: "Lo mejor que puedes hacer como humano cuando te enfrentas a algo que no entiendes o que no puedes explicar es reconocer que no sabemos qué ha pasado y decir: no lo sé".

Según Winterson, la dificultad por explicar lo sucedido lleva al protagonista de una experiencia sobrenatural a la broma o a la negación y ha instado a no hacerlo: "No deberíamos negar nuestras propias vivencias. Suena a locura, pero ha sido mi experiencia", ha defendido.

"NOS HEMOS DE TEMER A NOSOTROS MISMOS"

Preguntada por la situación actual del mundo, la autora ha lamentado que está "mucho peor" que en 2019 y ha mostrado su preocupación por ir hacia una guerra total pese a considerarse una persona optimista.

Ante las guerras entre Israel y Palestina y entre Rúsia y Ucrania, la autora se ha cuestionado si se tomarán las medidas necesarias para estabilizar el planeta o no: "Tengo la sensación que somos una especie que quiere hacer un suicidio colectivo".

Cree que los humanos hacen el máximo para morir antes, tanto a nivel individual como a nivel colectivo, y ha ironizado con el miedo a la muerte que tiene la gente: "No hemos de temer a la tecnología, nos hemos de temer a nosotros mismos", ha zanjado.