La JCF elimina en su propuesta para jurados de falla la "mesa de expertos" y el requisito del curso previo

La Interagrupación plantea que el presidente de JCF designe a los jurados y que tengan "alguna experiencia" en esta responsabilidad

La propuesta de jurados de falla planteada por la Junta Central Fallera (JCF) para las Fallas de 2024 suprime el requisito de haber realizado un curso previo --algo que hasta el pasado año era necesario para optar a la convocatoria--, así como el modelo de selección anterior por parte de una mesa de trabajo integrada por la JCF y la Interagrupación ("mesa de expertos"). De esta manera, pasará a ser el secretario general de la entidad quien seleccione y proponga al presidente de la Junta "los posibles componentes" del jurado, quienes serán escogidos "preferiblemente entre los candidatos" inscritos.

La propuesta ha sido aprobada en el pleno de la Junta Central Fallera (JCF) de enero, celebrado este pasado martes, con 24 votos a favor, 20 abstenciones y ningún voto en contra, y tendrá que ser ratificada en la próxima asamblea de presidentas y presidentes de falla, en la que la Interagrupación de Fallas de València presentará su propia propuesta.

El procedimiento planteado por la JCF, que es el mismo para el concurso de mejor ninot de sección, ninot de sección con más ingenio y gracia y concurso de fallas, establece que cada comisión podrá presentar un máximo de tres candidatos, y que cada uno de los cuales deberá presentar un documento, firmado por el presidente de su comisión, con una fotografía y un currículum donde "se acrediten sus conocimientos y su experiencia".

Una vez finalizado el plazo de inscripción establecido, será el secretario general de la Junta Central Fallera quien seleccione y proponga al presidente de la JCF "los posibles componentes" del jurado, quienes serán escogidos "preferiblemente entre los candidatos que se han inscrito para ejercer de jurados en cada una de las opciones".

El año anterior, una mesa de trabajo seleccionaba y proponía al presidente de la JCF los posibles componentes del jurado, que eran seleccionados "preferiblemente" entre los candidatos. La mesa la componían el presidente de JCF, el presidente de la Interagrupación de Fallas de València y un representante de la --ahora extinta-- delegación de Falla de la JCF. Una vez seleccionados los componentes, se sorteaba la sección a la que iban asignados. Además, no todos los componentes eran elegidos por el presidente, y para ello se reservaban plazas para candidatos que ejercieran por primera vez.

EL SECRETARIO GENERAL PODRÁ "APORTAR CANDIDATOS"

En todo caso, la nueva propuesta para este 2024 recoge que, una vez realizada la selección, el secretario general "se reserva la posibilidad de aportar candidatos que acrediten igualmente sus conocimientos para aumentar el número de aspirantes". Una vez seleccionados los componentes del jurado, se sorteará ante notario la sección a la que son asignados.

En cuanto a las incompatibilidades, se establece que los jurados no puedan juzgar una sección donde plante su artista, tampoco tener una relación laboral, familiar o sentimental con ningún artista de la sección que juzguen y no estar sancionado por la JCF. Tampoco podrán constituir el jurado más de un fallero de la misma comisión, no podrán repetir la misma sección del año anterior y no podrá existir vínculo familiar entre los miembros de una misma sección.

Respecto a la composición de los jurados, el de la sección Especial estará conformado por siete miembros, el de la sección Primera A y Primera en infantil por cinco miembros y el resto de secciones por tres miembros. En total, serán necesarios 75 jurados en categoría mayor y otras 75 en categoría infantil.

Por último, en cuanto a la publicación de resultados, las actas con la clasificación individual de cada componente del jurado estarán "a disposición de cualquier comisión que quiera consultarlas" entre el 20 de marzo y el 20 de abril, "previa solicitud" realizada a la Secretaría General.

PROPUESTA DE LA INTERAGRUPACIÓN

Por otro lado, la propuesta para jurados de falla que presentará la Interagrupación de Fallas en la asamblea, a la que ha tenido acceso Europa Press, plantea que los tribunales sean nombrados por el presidente de la JCF (o por la persona en quien delegue) y que todos ellos tengan "alguna experiencia" en esta responsabilidad.

En cuanto a la composición de los mismos, establece que los de la sección Especial estén conformados por siete componentes más un oyente, los de 1ªA y B y 1 y 2ª en Infantil por cinco componentes y el oyente, y el resto de secciones lo estarán por tres componentes y el oyente. Mientras, aquellas secciones que lo deseen podrán nombrar a su propio jurado, "siempre y cuando estén conforme en ello un 80% de las comisiones que concurren".

La propuesta de la Interagrupación establece como condiciones para optar a ser jurado el estar inscrito en el censo de la JCF a fecha 1 de marzo de 2024 y no estar sancionado por la entidad, no juzgar la sección en la que concursa su comisión, no tener "relación laboral, familiar o sentimental" con ningún artista de la sección que juzguen y que no podrá formar parte del jurado de una sección más de un miembro de la misma comisión.