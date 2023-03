Javier Solana ve "muy cerca" una "posible guerra fría"

El ex secretario general de la OTAN Javier Solana ha analizado este miércoles la tensión en el escenario internacional que deja la guerra en Ucrania y ha asegurado que "la realidad está muy cerca, en estos momentos, de una posible guerra fría".

Solana ha atendido a los medios de comunicación en Segovia antes de impartir la conferencia "La defensa de Europa después de la invasión de Ucrania desde la vertiente política", en el marco del XIII Ciclo de Estudios Europeos que organiza la Academia de Artillería.

Preguntado por la tensión internacional entre bloques que recuerda a la Guerra Fría, Solana, que fue máximo responsable de la OTAN de 1995 a 1999, ha señalado que "hay que tener la capacidad de saber explicar lo que es la realidad y la realidad está muy cerca de una posible guerra fría".

"Nadie la desea, por lo menos yo no la deseo, y mucho menos una guerra caliente", ha completado el que también ostentó el cargo de Alto Representante del Consejo para la Política Exterior y de Seguridad Común de la Unión Europea.

Cuestionado por el papel de China y su plan de paz para Ucrania, Solana ha comentado que siempre deseó que este país jugara un papel en la posible solución del conflicto, dada su relación con Rusia, "que se supone que es preferente", para convencer al presidente Vladímir Putin que "esta situación no lleva a ningún sitio".

"Ha puesto un papel sobre la mesa, no es nada más que un borrador, deberíamos en principio ver si de podría hacer algo con él, no rechazarlo 'a priori'", ha valorado, antes de añadir que también es cierto que "China tiene un respeto disminuido porque no ha condenado el ataque de Rusia a Ucrania".

Sobre una posible participación de China en la guerra con el suministro de armas a Rusia, Solana ha señalado: "No me parece a mí que China tenga interés en entrar en una guerra física. China y Rusia tienen una relaciones últimamente más estrechas pero han tenido también un tiempo en el que se llevaban mal", ha recordado.

"Lo que hay que hacer es aprovechar todo lo que haya sobre la mesa para avanzar sobre la paz", ha completado, y para ello ha opinado que países como Brasil y otros Estados "menos comprometidos" podrían hacer de "hombres buenos" para "intentar poner alguna solución sobre la mesa".

Acerca de la reacción de Europa al conflicto, Javier Solana ha opinado que la Unión ha prestado un apoyo "muy sólido" a Ucrania, "permanente" y "con lo más que se puede".

Ha reconocido que los actuales son "momentos muy importantes" y "muy tensos", con una guerra que él no esperaba y que no cree que nadie pueda prever cuando acabará. EFE

1011939

lll/mr/ros

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

(foto)