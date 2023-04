Javier Ortega (PSOE) concurre a la Alcaldía de Salobreña para "consolidar su futuro"

El candidato socialista a la Alcaldía de Salobreña (Granada), Javier Ortega, ha asegurado que quiere ser el próximo alcalde de la localidad "para consolidar el futuro definitivo del municipio y gobernar de manera abierta y participativa de la mano de toda la sociedad sin exclusión" y ha asegurado que su programa electoral es el de "toda la ciudadanía".

Durante el acto de presentación de la candidatura socialista en el Auditorio José Martín Recuerda, arropado por cientos de personas y respaldado por el presidente del PSOE andaluz, Manuel Pezzi, y la vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano; el socialista ha pedido el respaldo y la confianza mayoritaria de la ciudadanía de la Villa, Lobres, La Caleta y la Guardia para que a partir del 28 de mayo, "el PSOE vuelva a ponerse a disposición de la gente por encima de cualquier otro interés partidista. Nos jugamos avanzar o retroceder, no hay otra opción"

Así, Ortega se ha comprometido "a defender con uñas y dientes, rigor y seriedad los proyectos de desarrollo para el municipio" y ha adelantado que "su gestión municipal estará sustentada en las propuestas de las y los vecinos".

"Quiero gobernar con el pueblo y para ello pondré en marcha los consejos de participación donde tengan voz los barrios y los sectores económicos y sociales. Todos estos consejos tendrán su raíz en el Consejo Económico Social donde se elaborarán presupuestos participativos y desde donde se ofrecerá a la ciudadanía la transparencia necesaria que le permita conocer al detalle y en todo momento la ejecución presupuestaria", ha esbozado.

"Es fundamental esta participación para decidir de manera mayoritaria hacía dónde queremos que vaya nuestro municipio y establecer las prioridades de manera consensuada", ha destacado el socialista, tras aseverar que "yo me debo a vosotros".

"Frente al galimatías de partidos que se presentan a las municipales que se dedican a criticar o las recetas de recortes y retrocesos que llevan a cabo las derechas", Ortega ha defendido al PSOE como el único partido serio de gobierno, que no escurre el bulto y se moja por buscar soluciones, como ha demostrado en este tiempo.

Asimismo, ha explicado que el programa electoral "no es solo de las y los socialistas sino de todo un pueblo que ha participado con sus aportaciones en él y que cree en el PSOE para que lo lleve a cabo porque a diferencia de otras formaciones, no promete aquello que económicamente no se puede realizar".

Entre otras cuestiones, ha enumerado que contempla medidas realistas y proyectos transformadores para el desarrollo turístico, patrimonial y económico del municipio, sin olvidar la importancia del mantenimiento de las calles, jardines, parques o playas. "Un pueblo que tiene muchas potencialidades y debe contribuir a la buscar oportunidades que permitan creación de empleo estable y de calidad y procurar el bienestar de su gente, prestando especial atención a la juventud y a las personas mayores", ha asegurado.

Por último, Ortega ha subrayado que la candidatura socialista está formada "por hombres y mujeres experimentadas, comprometidas y capacitadas, en plena forma para volver a ganar de manera mayoritaria las elecciones municipales".