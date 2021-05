Javier Lambán a Ayuso: "A las comunidades no nos corresponde convertirnos en arietes contra el Gobierno de turno"

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, se ha dirigido a su homóloga en al Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para recordarle que a las comunidades autónomas no les corresponde convertirse "en arietes contra el Gobierno de turno". Igualmente ha dicho: "Le deseo éxito a la ganadora de las elecciones, pero le recomendaría, con todo el respeto del mundo, que asuma que ella es una presidenta autonómica, como todos los demás, que no es ni más ni menos importante que los demás".

En este punto, ha remarcado que las regiones deben ser "actores de la cogobernanza de este país en beneficio del conjunto del país y del conjunto de los ciudadanos".

Al ser preguntado por los medios de comunicación por los resultados electorales en Madrid, en un acto en Zaragoza, Lambán ha recalcado que es "evidente" que han sido "un episodio muy importante de la política en España".

No obstante, ha considerado que es "difícil" evaluar su "impacto real" en la política española. "Este tipo de cuestiones hay que verlas con perspectiva, hace poco tiempo hubo elecciones en una comunidad más poblada que Madrid, en Cataluña, el PP prácticamente desapareció del mapa, y nadie hizo proclamas apocalípticas respecto a lo que iba a pasar con el PP ni nada por el estilo".

Por ello, ha opinado que este tipo de análisis hay que hacerlos con calma, algo en lo que ha asegurado que ya está inmerso el Partido Socialista. También ha apostillado que en Madrid ha ocurrido lo mismo que en Galicia, País Vasco y Cataluña: "Todos los gobiernos autonómicos que convocaron elecciones a lo largo de la pandemia las han ganado, absolutamente todos".

Asimismo, ha criticado que se hagan "lecturas", a raíz de los resultados electorales, del éxito o no de la forma en la que se ha afrontado la pandemia, ha opinado que es "introducir a error" a los ciudadanos, ya que todas las comunidad autónomas han tomado "exactamente las mismas medidas".

Lambán ha reconocido no estar "contento" con los resultados que ha obtenido el PSOE y ha tildado de "pésima noticia" el resultado de Ciudadanos, puesto que "España necesita un partido liberal que haga posible un ejercicio trasversal de la política, si no existe un partido como Cs, la transversalidad implica grandes acuerdos del PP y del PSOE que hoy por hoy no parecen cercanos ni posibles".