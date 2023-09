Javier Fernández y el delegado del Gobierno abordan actuaciones ante la sequía y la nueva edición del Pfoea

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha acudido este lunes a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, donde se ha reunido con el titular de dicha entidad, Pedro Fernández, para abordar los principales asuntos que ambas administraciones mantienen en común en el apartado de la gestión.

Ambos dirigentes se han centrado de manera específica en asuntos como la gestión del agua y las inversiones que se están acometiendo y planificando en la actual coyuntura de sequía, así como en la planificación del Programa de Fomento de Empleo Agrario y su adaptabilidad a la nueva realidad que vive el medio rural andaluz y sevillano.

En la primera de las cuestiones, la de la gestión del agua y la sequía, el responsable provincial y el delegado del Gobierno han acordado "mantener un permanente diálogo entre la Diputación y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para optimizar los recursos hídricos, tanto en superficie como en el caso de los acuíferos" de los que aún toman su abastecimiento 24 localidades sevillanas.

Sobre ese particular, Javier Fernández ha puntualizado que "el objetivo de la entidad provincial pasa por incorporar a sistemas de abastecimiento de agua a aquellos municipios que aun no se encuentran integrados en ese tipo de consorcios o mancomunidades, porque la realidad nos dice que, precisamente, los pueblos que están pasándolo peor en estos momentos de sequía son los que no pertenecen a sistemas de gestión del recurso agua".

En esa línea, el presidente ha recordado que Diputación "viene actuando para atender las situaciones de cortes en el suministro que padecen algunas localidades sevillanas", como lo demuestra el acuerdo de esta entidad con la Comunidad Autónoma en el proyecto en ejecución para garantizar en Sierra Sur el consumo a través de aguas superficiales.

En ese mismo sentido se ha mostrado abierto a "extender esta misma colaboración a la Sierra Morena de Sevilla, para lo que enviamos hace dos años a la Consejería un proyecto para conectar los municipios de la comarca de Sierra Morena a El Pintado para su abastecimiento, de 70 millones, con ejecución en tres años, para lo que aun esperamos la contestación de la Junta". Por último, en este asunto, Javier Fernández ha esgrimido que la Diputación tiene actualmente inversiones en ejecución por valor de 15 millones en este apartado.

En lo que concierne al PFEA, el responsable provincial ha agradecido al representante del Gobierno de la Nación "la firme y valiente apuesta, en forma de incremento presupuestario, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha vuelto a hacer con el Programa de Fomento de Empleo Agrario, en momentos delicados para el campo como estos que estamos viviendo con la sequía".

Concretamente, dicho programa aumenta su cuantía presupuestaria en un 5% para la provincia de Sevilla, hasta alcanzar los 42,8 millones que posibilitarán un total de 375 proyectos de obra y generarán 27.00 contratos para eventuales agrarios que se traducirán en 476.000 jornales.

Por último, ambos dirigentes han abordado las actuaciones de emergencia programadas por el Gobierno de España en el último decreto ley de sequía, que suman cerca de 4 millones de euros en la provincia de Sevilla, así como la mejora y modernización de cerca más de 30.000 hectáreas de regadío de las comunidades de regantes de la zona regable del Viar, del Bajo Guadalquivir y la de Genil Cabra.

Asimismo, han señalado la oportunidad que supone para los ayuntamientos las nuevas convocatorias del PERTE de digitalización del ciclo del agua, que pone a disposición de las entidades locales 200 millones de euros para proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua y otros 100 millones para la modernización de las instalaciones de las comunidades de regantes.