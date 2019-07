Javier Esparza dice que "está en manos de Sánchez que los gobiernos de Navarra y España no dependan de independentistas"

Pide "coherencia" al líder del PSOE y afirma que el PSN "pacta con los nacionalistas para hacer políticas nacionalistas"

El presidente de UPN y candidato de Navarra Suma a la Presidencia del Gobierno foral, Javier Esparza, ha afirmado que "está en manos" del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que los gobiernos de Navarra y de España "no dependan de los independentistas", y ha sido crítico con el PSN al señalar que, tras su acuerdo de programa con Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, "se va a convertir en el Partido Socialista de Euskadi".

"Los navarros votaron un Gobierno constitucionalista y el PSN se va a convertir en el Partido Socialista de Euskadi, acepta pactar con nacionalistas para hacer políticas nacionalistas, y lo más doloroso es que acepta pactar con Bildu para llegar a la presidencia del Gobierno de Navarra", ha censurado Javier Esparza, en declaraciones a Europa Press.

El candidato de Navarra Suma ha pedido "coherencia" a Pedro Sánchez, después de apuntar que el líder del PSOE ha abogado por un Gobierno en España que no dependa de los independentistas. "En Navarra el PSN está planteando lo contrario, está planteando un Gobierno que dependa de los independentistas radicales y violentos", ha indicado.

Al mismo tiempo, después de que Pedro Sánchez se quejara de que Ciudadanos no se vaya a reunir con él, Javier Esparza le ha vuelto a pedir "coherencia", dado que el PSN "no quiere ni siquiera sentarse con Navarra Suma y nos trata como apestados". "Nos está poniendo en la misa condición a EH Bildu y a Navarra Suma, con la diferencia de que unos han aplaudido asesinatos de ETA y otros los hemos sufridos. Le pido coherencia en eso también", ha señalado.

Siguiendo en esta línea, Esparza ha afirmado que, si Sánchez pide "sentido de Estado a PP y Ciudadanos, yo digo que sentido de Estado es no entregar Navarra a los amigos de ETA". "Que él tenga sentido de Estado y que su partido tenga sentido de Estado", ha pedido.

Además, ha apuntado que si Pedro Sánchez esgrime que el PSOE en las elecciones generales fue la opción más votada con el 28 por ciento de los votos, Navarra Suma obtuvo en las elecciones forales el 35 por ciento. "¿El PSOE va a respetar la lista más votada en Navarra?", ha insistido.

Ha continuado en la misma línea pidiendo "coherencia" a Pedro Sánchez, señalando que si el líder socialista acusa a Ciudadanos de tener un "contrato" con el PP y un "subcontrato" con Vox, en Navarra el PSN "tiene un contrato con Geroa Bai y un subcontrato con EH Bildu". "Tratan de engañaros a todos, pero tienen un acuerdo, y si no está ese acuerdo, el PSOE no gobernará Navarra", ha afirmado.

Tras ello, Javier Esparza ha pedido a Sánchez que "lo que él quiere para España, también lo defienda para Navarra, y si quiere un gobierno que no dependa del independentismo en España, también lo defienda para Navarra".

"EL PSN HA DECIDIDO HACER POLÍTICAS NACIONALISTAS"

Tras el acuerdo que han alcanzado este viernes PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, Javier Esparza ha afirmado que "el cuatripartito nacionalista está encantado con el acuerdo, y eso es síntoma inequívoco de que el PSN ha decidido seguir haciendo las mismas políticas que ha hecho el cuatripartito la pasada legislatura, las políticas excluyentes y nacionalistas que hizo Barkos".

El presidente de UPN ha afirmado que "la ambición personal de Chivite no tiene límites, solo puede ser presidenta pactando con Bildu, lo sabe y se presta a esto". "Más allá de los acuerdos programáticos hay una realidad numérica, Chivite será presidenta si Sánchez y Otegi lo pactan. Si ellos deciden que sea presidenta, será presidenta, si el PSOE no pacta con Bildu, no será presidenta de Navarra", ha indicado.

Javier Esparza ha asegurado que el propio PSN ha venido manifestando que "quería la Presidencia del gobierno" y ha señalado que "hasta Geroa Bai se ha sorprendido de lo fácil que ha sido negociar con el PSN". "Está claro que hay un PSN entregado con un único objetivo, que Chivite presida Navarra, después de una legislatura repleta de críticas por parte del PSN al cuatripartito. No se puede plantear un acuerdo en menos de diez días, salvo que lo único que te preocupe sea el sillón", ha apuntado.

El presidente de UPN ha señalado que en la pasada legislatura "tuvimos una presidenta abertzale durante cuatro año en una comunidad que no lo era y quieren que tengamos una presidenta socialista con un gobierno nacionalista en una comunidad que no es ni socialista ni nacionalista".

Esparza ha pedido al PSN que "se pregunte qué decisiones están tomando para que ahora Chivite sea aplaudida por todo el nacionalismo vasco y criticada por quienes siempre la han apoyado. Está siendo apoyada por quienes hasta antes de ayer la insultaban y criticada por quienes siempre la han respetado. Sería una buena reflexión que debiera hacer la señora Chivite", ha afirmado.

Además, después de que la líder socialista haya criticado que "los únicos movimientos que ha hecho Navarra Suma son intentar dinamitar todo", Javier Esparza ha considerado que Chivite está "menospreciando a más de 127.000 navarros que votaron a Navarra Suma y no querer sentarse en una mesa con Navarra Suma es un mal comienzo para alguien que quiere ser presidenta de esta comunidad".

En relación con las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, que ha señalado que depender de los indepedentistas es una cosa y lo que voten es otra, Esparza le ha pedido que "no nos mienta, que no mienta más a los españoles, los españoles no se merecen una portavoz del Gobierno que les mienta". "El PSOE puede tener un acuerdo que llegue a 23 parlamentarios en Navarra y la mayoría está en 26. Bildu ha dicho que la abstención no va a ser gratis, por tanto, Chivite depende de Bildu para ser presidenta, el Gobierno de Navarra depende de Bildu para todas las decisiones, por tanto, este Gobierno estará en manos de Bildu, que no nos cuente ninguna milonga la portavoz del Gobierno, que no somos idiotas, que no nos trate como a niños", ha pedido.

Además, ha señalado que si EH Bildu no llega a estar en un Gobierno de Navarra será "un éxito del voto de los navarros, no del PSOE, porque el PSOE le ha dado la llave de la gobernabilidad a Bildu".