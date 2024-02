Javier de Andrés denuncia que el "ecologismo de salón" del Gobierno "limita la competencia" de los arrantzales vascos

El diputado del PP Javier de Andrés ha denunciado, en la sesión de control al Gobierno en el Congre, que el "ecologismo de salón" del Gobierno "limita la competencia de los arrantzales vascos".

En su intervención, Javier de Andrés ha advertido de la entrada masiva de atún asiático al que se exime de cumplir los estándares medioambientales que "sí se exigen a los nuestros".

Asimismo, ha recordado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que está para "dar respuestas" y le insta a especificar "qué medidas va a adoptar para evitar la competencia desleal que está sacando a los agricultores a la calle".

"Ustedes desconfían de nuestros agricultores el triple de lo que lo hacen de las mercancías que vienen de fuera y eso es lo que conduce a que, efectivamente, los agricultores se sientan dañados y sientan que no se produce una igualdad en la capacidad comercial", recrimina a Planas.

De tal forma, subraya ante Planas que los agricultores, los ganaderos y los pescaderos españoles se sienten "en desventaja". Por ello, emplaza al ministro de Agricultura a "hacer algo" y le avisa de que "no puede decir que no estamos en una situación de desventaja".

"Ustedes no están haciendo nada", le reprocha, al tiempo que le acusa de practicar "un ecologismo de salón". "Si creyeran de verdad en la ecología, pensarían en el conjunto del planeta y no en aplicarla solamente aquí, lo que conduce a que no tengamos las oportunidades de competencias que sí tienen, sin embargo, el resto de nuestros competidores", ha criticado.