Japón/Taiwán.- Taiwán y Japón acercan posturas tras la victoria de Lai en las presidenciales

Las autoridades de Taiwán y Japón han acercado posturas tras la victoria el sábado de Lai Ching Te en las elecciones presidenciales taiwanesas, un resultado que ha sido calificado por el propio candidato del gubernamental Partido Progresista Democrático (PPD)como una "victoria para la comunidad de democracias".

Lai, que se ha reunido con el embajador 'de facto' de Japón en la isla, Mitsuo Ohashi, ha señalado que su administración buscará "profundizar su cooperación con Japón" y ha matizado que Tokio encontrará en él un "aliado de ideas afines que estrechará aún más los lazos" con el país asiático.

Los dos han expresado su preocupación por "la paz y la estabilidad a nivel regional" a medida que China insiste en que Taiwán es una provincia más bajo su territorio, el cual considera "indivisible" bajo el principio de 'una sola China'.

La elección de Lai, a quien Pekín ha calificado de "trabajador por la independencia de Taiwán y destructor de la paz a ambos lados del estrecho de Taiwán", ha avivado el temor a que las tensiones alcancen niveles aún mayores que desencadenen en una posible incursión del Ejército de China en la zona.

En este sentido, Lai ha dado las gracias a Estados Unidos por el apoyo recibido y ha manifestado que este demuestra la "estrecha y sólida asociación entre Taiwán y Estados Unidos", según informaciones recogidas por la agencia de noticias CNA.

Tokio considera una amenaza existencial cualquier conflicto en torno a la isla, por lo que ha aumentado su gasto en defensa y ha enviado personal y armamento de las Fuerzas Armadas a sus lejanas islas suroccidentales, cercanas a Taiwán, mientras refuerza su alianza con Estados Unidos.

Asimismo, Japón ha subrayado en repetidas ocasiones la "importancia de la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán" y ha instado a "una resolución pacífica de los problemas a ambos lados del estrecho", según informaciones recogidas por el diario nipón 'The Japan Times'.

En sus conversaciones con Ohashi, Lai también ha calificado a Japón como "socio democrático muy cercano a Taiwán" y ha afirmado que su gobierno intentaría mejorar y profundizar la cooperación entre ambas partes, entre otras cosas forjando nuevos vínculos económicos y comerciales, así como en materia de tecnología para luchar contra el cambio climático.

Japón, al igual que Estados Unidos, no tiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán y mantiene con Pekín un acuerdo similar de 'una sola China', en virtud del cual reconocen la postura de Pekín sobre su soberanía. No obstante, consideran que la cuestión en torno al estatus de Taiwán no está resuelta.