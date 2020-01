Jamenei clama contra "la presencia corrupta de EEUU y sus secuaces"

El líder supremo iraní, Alí Jamenei, ha hecho este domingo un llamamiento a reforzar las relaciones entre los países de la región como solución ante "la presencia corrupta de Estados Unidos y sus secuaces".

"La actual situación en la región requiere de un mayor refuerzo de las relaciones entre los países de la región y que no haya influencia extranjera", ha afirmado Jamenei durante un acto con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al Zani, de visita en Teherán.

Para Jamenei "evidentemente hay algunos países que no apoyan la ampliación de la cooperación entre los países de la región, en especial los que han venido a nuestra región desde el otro lado del planeta". "Sin embargo, no tienen nada que ver con esto. Los países y naciones de la región no van a tolerar más esta intervención y dominación", ha señalado, según informa su página web oficial en un comunicado.

De hecho, para Jamenei "la situación desfavorable de la región se debe a la presencia corrupta de Estados Unidos y sus secuaces y la única solución para contrarrestarla es apoyarse en la cooperación entre países de la región".

Al Zani ha subrayado que coincide "completamente" con su análisis y en la necesidad de "incrementar la cooperación dentro de la región". "Creemos que debería impulsarse un diálogo a gran escala entre los países de la región".

La muerte del poderoso general iraní Qasem Soleimani en un ataque norteamericano el pasado 3 de enero en Irak ha desencadenado una de las mayores crisis vistas en la región. Irán respondió con ataques a dos bases en Irak con presencia norteamericana y acabó derribando por error un avión civil al confundirlo con un misil. Murieron los 176 ocupantes del aparato.