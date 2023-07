Jaén Merece Más se estrena en unas generales y aspira a tener influencia en el Congreso

Ginés Donaire

El partido Jaén Merece Más (JM+), uno de los cofundadores de la plataforma de la España Vaciada junto a Teruel Existe y Soria Ya, se estrena en unas elecciones generales con la intención de tener influencia en la formación del próximo gobierno y llevar al Congreso las reivindicaciones de esta provincia andaluza.

Si no somos llave o no somos imprescindibles, no somos nada, ha dicho a EFE el cabeza de lista al Congreso, Manuel Barrionuevo, a pesar de que las encuestas no dan a JM+ ningún diputado tras las elecciones del 23 de julio.

Jaén Merece Más fue la cuarta fuerza política más votada en la provincia en las elecciones andaluzas de 2022, y se quedó a solo 2.800 votos de conseguir un parlamentario, y tras las municipales de mayo de este año ha sido clave en la conformación de ayuntamientos como el de la capital jiennense o Baeza, y ha logrado el gobierno en Santiago-Pontones.

Barrionuevo, un empresario que llegó a ser el último presidente de la extinta Cámara de Comercio de Jaén, es consciente del difícil reto que es concurrir a estas elecciones, pero ha pedido la confianza de los jiennenses para que los intereses de la provincia queden representados en el Congreso.

Asegura Barrionuevo que a Jaén se le viene privando de las oportunidades que sí se le dan a las demás provincias españolas y que ello está hundiendo a los jienenses en las peores ratios socioeconómicas como señalan todos los indicadores oficiales.

Desde Jaén Merece Más apelan a que los jienenses no olviden el ninguneo al que PP y PSOE vienen sometiendo a Jaén y les acusan de la eliminación del 90% de servicios ferroviarios en los últimos 25 años y ser los artífices de que el AVE no pise ni un centímetro de la provincia y la estén dejando aislada de todo.

El histórico agravio de la provincia jiennense por parte de PSOE y PP es la baza por la que nació JM+ para reivindicar inversiones, infraestructuras, empleo y servicios para acabar con la deuda histórica con la provincia, señala el presidente del partido, Juanma Camacho.

Según Camacho, la situación socioeconómica de la provincia está detrás de la fuga de población desde hace 50 años, única provincia andaluza que se encuentra en esa situación.

Durante la campaña electoral, los candidatos de Jaén Merece Más están apelando al voto útil provincial y consideran que el proyecto del Centro Tecnológico de Defensa, Cetedex, que se ubicará en Jaén, es la consecuencia directa de la lucha incesante de este partido por los intereses de la provincia

Además, el partido provincialista lamenta que los líderes nacionales apenas estén prestando atención durante la campaña a los problemas de la España vaciada.

Recuerdan que el problema demográfico afecta al 77 % de la superficie española y pone en riesgo la supervivencia y el futuro de la inmensa mayoría de municipios puesto que, de los 8.131 términos municipales de este país, más de 6.000 pierden población desde la última década.

Por ello, este partido se postula como única alternativa útil para revertir la situación socioeconómica a la que el bipartidismo ha llevado a la provincia de Jaén. Y apuestan por revertir la situación para que los jóvenes no se vean forzados a emigrar, como viene ocurriendo desde hace 50 años.