Jácome (DO) desacredita la "validez" de los audios, insta a entregar las grabaciones enteras y señala a PP y PSOE

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome (Democracia Ourensana-DO), ha ofrecido este miércoles una rueda de prensa a raíz de la difusión de audios que lo ligarían con prácticas supuestamente irregulares para desacreditar la "validez" de las conversaciones que han trascendido.

Además, tras asegurar que ha sido objeto de "espionaje" en la Alcaldía y calcular --en virtud de lo que se ha conocido-- que puede haber un mínimo de 60.000 minutos", "o 120.000", ha instado a entregar todas las grabaciones "originales" a la Justicia, seguro de que así se demostraría que están "manipuladas" con el fin de atacarle. Más allá de ello, no ha querido entrar en las palabras concretas, pero ha citado posibles "manipulaciones", como serían --dijo-- cortar y pegar o introducir palabras introduciendo "ruido de fondo" para distorsionar el mensaje. Es más, ha calculado el posible coste de todas estas grabaciones y su "manipulación" en unos 200.000 o 300.000 euros.

En una rueda de prensa que con varias preguntas se ha prolongado hora y media en total, Jácome ha advertido de que la difusión de estos audios --por parte del periódico 'La Región' y también de 'La Voz de Galicia'--, ha supuesto de facto "la anulación" del proceso electoral en Ourense para convertirlo en un "plebiscito". "O la mafia o Democracia Ourensana", ha advertido Jácome, quien ha deducido que estaría "orquestado" por partidos, "principalmente el PP", aunque apuntó también al PSOE.

En varias ocasiones de su intervención, en la que llegó a hacer una 'demostración' de una "manipulación" de audio en directo con una frase pronunciada por el mismo en la rueda de prensa ad hoc, se reafirmó en que los audios que han trascendido no son "algo original y no tienen ninguna validez, ni los que hayan salido ni los que salgan".

"SOMOS LOS MÁS LEGALES CON DIFERENCIA"

El alcalde comenzó la convocatoria de prensa ensalzando que "no hay mejor forma de empezar la campaña electoral que con tantos medios de comunicación", antes los que aseguró que Democracia Ourensana, su formación, "es el único partido independiente que gobierna una capital de provincia" y que, en Ourense, "es el partido que ha acabado con el enchufismo, con la corrupción y con el saqueo de dinero público". "Estamos marcando un antes y un después", ha sostenido: "Somos los más legales con diferencia".

Así, ha considerado que la difusión de estos audios, que dijo haber llevado a la Justicia y que seguirá denunciando (todavía no constan oficialmente diligencias al respecto, según fuentes jurídicas), se trata de un intento de "derribo" porque "íbamos primeros en los sondeos de verdad". De este modo, ha aludido a que el sábado por la noche se enteró del primer audio y que desde el incio sospechó que le habían puesto un micrófono en Alcaldía. "¡La madre que me parió! ¡Pusieron un micrófono en Alcaldía!", fue su reacción, dijo.

A partir de ahí, ha centrado su intervención en asegurar que hubo "un micrófono oculto" en Alcaldía y ha deducido que se quitó previamente a la difusión de los audios porque si siguiese allí, podían pararse la publicación. Además, dijo que son extractos de "20 minutos" de tiempos de grabación que él supone mucho más altos.

"Se confirmó que era un espionaje", ha esgrimido exponiendo que los audios "son de diferentes épocas", el último, "de una conversación hace tres semanas", e insistiendo en que "espían al alcalde de Ourense, adulteran y modifican los audios y los sueltan en plena campaña electoral". "Se trata de un caso de acoso y derribo", ha remarcado.

Preguntado sobre qué pasaría si la justicia acredita que los audios no están manipulados, tal y como defiende, ha garantizado que "sería fascinante" que todo el mundo viese "la versión original". "Ojalá lo hagan", ha deseado.

Jácome ha trasladado que "fue un error" haber revisado la Alcaldía solo al llegar y no haber hecho ningún "barrido" más para asegurarse de que no había más micrófonos, porque allí "cualquiera puede entrar como perico por su casa". "Es increíble que alguien como yo, que viene del mundo el sonido, cometiese este error", ha insistido.

Aunque no ha podido aportar pruebas, ha supuesto que "todo esto" está "orquestado" por el PP y por el PSOE "aunque principalmente el PP". "Pero oiga, no tengo pruebas, es una sospecha", matizó, también en relación a una empresa que, según él, estaría interesada en ser adjudicataria de las próximas concesiones (como la basura) que tiene pendiente el ayuntamiento. Así las cosas, no quiso comentar el contenido de los audios insistiendo en que están "manipulados" y "adulterados" y descartó "entrar al trapo" del contenido en sí de los audios.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

No obstante, inició su intervención apelando al "contexto" en que se difundían los audios y señalando al periódico 'La Región', en mayor medida aunque sin obviar a 'La Voz de Galicia', para indicar que habría intereses económicos detrás de la distribución y publicación de estas informaciones.

Por su parte, en un vídeo colgado en la edición digital de La Región, su director, Xosé Pastoriza, defiende que el periódico cumple con "su deber de informar" al difundir los audios de Jácome y celebra que el actual regidor acuda a la justicia, porque ayuda "a llegar al fondo del asunto". "Esto es algo que tendrá que dirimir la justicia. Desde luego, por nuestra parte colaboraremos absolutamente en esa investigación que él promueve", afirma Pastoriza, quien asegura que el material "está a disposición" de la investigación judicial.