Jácome ve "absolutamente histórico" que DO entre en el Parlamento gallego

El alcalde de Ourense y máximo dirigente de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha evaluado como "absolutamente histórico" que su partido entre con un diputado en el Parlamento gallego, donde estará el cabeza de lista, Armando Ojea, mano derecha del regidor.

Jácome, rodeado de los integrantes de la lista, ha comparecido en un céntrico hotel de la ciudad de As Burgas pasadas las 22.00 horas. Tras abrir discurso con algunos chascarrillos, como que "no veía tanta cámara junta" desde que competió en "el Empire State Building", reconoció que la pretensión era ser llave en la conformación del próximo Gobierno gallego.

Pero lejos de mostrarse afectado por el resultado, resaltó que "poner una pica en Flandes lo cambia todo". Por ello, dio las gracias a los "15.000 ourensanos que han sido visionarios", a aquellos que votaron DO "y han dicho basta".

"Llevábamos 40 años con la misma foto y sus vasos comunicantes. Es la primera vez que se va a romper eso. No entra Vox, ni Sumar, tampoco entró Ciudadanos cuando estaba en lo alto. Estamos ante algo histórico y tremendamente meritorio", argumentó.

A pesar de que admitió que la expectativa era "condicionar" los presupuestos de la Xunta de Galicia para "salvar la provincia de Ourense", recordó que DO empezó así en la ciudad de As Burgas y, ahora, ocupa la alcaldía.

"Nos está ocurriendo lo mismo que en 2011. En el ayuntamiento entramos solo dos. Mi madre me dijo que íbamos a estar rosmando y tenía razón, pero esos cuatro años lo cambiaron todo, porque de dos pasamos a ocho y después conseguimos la alcaldía", subrayó para apostillar que en la Xunta de Galicia, "parece" que su formación política se enfrenta "al mismo escenario".

"ROSMANDO CUATRO AÑOS"

Por consiguiente, prometió que DO va a "estar rosmando cuatro años". "Le vamos a enseñar a toda Galicia y en especial a Ourense lo que está pasando ahí", dijo, antes de insistir: "tendremos voz y cambiaremos todo".

"Cuando los demás vean lo que podemos hacer, en las próximas autonómicas llegaremos a 4 o 5 diputados", pronosticó porque, según sus palabras, al igual que consiguieron que los plenos de Ourense "sean los más vistos de España teniendo en cuenta la ratio de habitantes", ahora se proponen "darle audiencia al Parlamento".

"Esto lo cambia todo, no mañana pero Ourense ha dejado de ser la Cenicienta en este cuento, vamos a ponernos en una lucha que es David contra Goliat, ya no esperamos el zapatito. Vamos a una lucha", proclamó. Así, dijo estar "tremendamente optimista" porque, "como entusiasta de las encuestas", su partido se quedó "a medio camino del segundo diputado".

"Quien no ha hecho su trabajo ha sido el BNG y especialmente el PSOE, que se ha desplomado. El bloque de la izquierda no ha cumplido", arremetió. "Aspirábamos a ser llave, pero no fracasamos, solo nos llevará más tiempo. Todo sigue su curso. La provincia se va a salvar", afirmó.

Antes de dar la palabra a Armando Ojea, que por su parte agradeció el apoyo de los votantes y se sumó a las palabras del líder del partido, Jácome concluyó: "queremos ser ejemplo de como un partido pequeño se planta en el Parlamento".

El acto finalizó con la canción que el propio Pérez Jácome empleó en campaña para pedir el voto, una versión del conocido 'In the Navy', de los Village People que, en la versión de DO corea "Oye tú, oye tú, ourensano decides tú".