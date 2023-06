Izquierdo (PAR) exige a Azcón (PP) que se comprometa "por escrito" contra el trasvase del Ebro con "un no rotundo"

El diputado electo del PAR a Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha exigido este miércoles al candidato del PP a la Presidencia del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, que se comprometa "por escrito" contra el trasvase del Ebro con "un no rotundo".

Antes de asistir a una reunión técnica con jefes de servicio del Parlamento autonómico, Izquierdo ha declarado a los medios de comunicación que "no ha habido avances" en la negociación con el PP de cara al apoyo del PAR a la investidura de Azcón, y ha dejado claro que su voto será "sí o no" en función de que Azcón "cumpla" su propuesta, reclamándole que cuando sea presidente se comprometa por escrito contra el trasvase.

"No me sirve que en Aragón sea blanco y en Valencia negro", ha continuado Izquierdo, añadiendo que no es su problema si el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene otra posición. "Azcón lo deberá resolver". Al PAR le preocupan "los posicionamientos de algunos partidos".

Izquierdo ha insistido en crear una comisión con el PP para dialogar sobre asuntos como el desarrollo comarcal y su financiación "suficiente", las ayudas directas a los agricultores y ganaderos en lugar de "créditos blandos y cosas extrañas que nadie comprende" y la rebaja de impuestos y la reducción de burocracia para pymes y autónomos, así como el transporte sanitario.

"Son cosas que hay que concretar", ha agregado el parlamentario, quien ha apuntado que no se trata de quiénes serán consejeros sino de qué departamentos habrá.

También ha dicho que la Presidencia de las Cortes es "muy importante" para saber qué representatividad tendrán los partidos mayoritarios y los minoritarios, cómo se va a interpretar el reglamento, quién va a formar parte de la Mesa: "No queremos sillones, yo ya tengo uno en mi casa".