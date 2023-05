Izquierdo (PAR) defiende un cambio radical en el Bajo Aragón apoyado en la agricultura, ganadería e industria

El candidato del Partido Aragonés (PAR) a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alberto Izquierdo, ha defendido la necesidad de un cambio radical en el Bajo Aragón que esté apoyado en la agricultura, ganadería e industria.

Así lo ha indicado en un acto del PAR celebrado en Alcañiz, donde encabeza la lista al Ayuntamiento Ramiro Domínguez, quien, junto a Izquierdo, ha recogido las inquietudes de los vecinos para hacer del municipio un enclave "puntero" en ocio, cultura y calidad de vida.

En su intervención, Alberto Izquierdo ha destacado el potencial económico del territorio, el cual "necesita inversiones y el impulso de sus ayuntamientos".

Por su parte, Domínguez ha reclamado más incentivos para atraer a inversores que den vida y riqueza a la ciudad de Alcañiz, para lo que cuenta con un equipo integrado por miembros de distintos ámbitos, como el ocio, la cultura, el deporte, empresarios, autónomos.

APOYO AL SECTOR PRIMARIO

Desde el PAR se han referido a los más afectados por la sequía, el sector primario, a quien "apoyaremos ofreciendo soluciones útiles, eficaces y realistas". "Mientras otros reivindican llevarse el agua de Aragón y piensan en los valencianos y madrileños, nosotros pensamos en los aragoneses", ha apostillado Izquierdo.

Alcañiz, como una de las cabeceras del Bajo Aragón, dispone de una oferta turística que no se está sabiendo aprovechar, por lo que Ramiro Domínguez ha instado a elaborar un plan estratégico de turismo de colaboración público-privada. "No puede ser que tengamos el patrimonio que tenemos y que no esté explotado".

Además, el candidato a la Alcaldía alcañizana ha propuesto crear una Oficina del Ciudadano, atendida por miembros de la candidatura y representantes públicos. "Los vecinos podrán acercarse para expresar cualquier idea o cualquier necesidad que tengan", ha comentado, para después agregar que los gobiernos a los que llegue el PAR serán "cercanos a los ciudadanos".