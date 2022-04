Izquierda rechaza iniciativa de Vox que habla de "adoctrinamiento educativo"

PSOE, Unidas Podemos, PNV y Compromís han expresado hoy su rechazo a una iniciativa parlamentaria impulsada por Vox en el congreso en la que se tilda la reforma educativa de "adoctrinamiento ideológico" y han recriminado al partido de Santiago Abascal su "cinismo" y que intente impedir reformas que acaben con las desigualdades.

Se trata de una moción consecuencia de interpelación, que se ha discutido hoy pero que será votada mañana en el Congreso, en la que Vox ha acusado al Ejecutivo y a sus socios de intentar imponer "un orden neofeudal" y de llevar "la propaganda gubernamental" a las aulas, así como de no respetar "el pluralismo político" en España.

El PP ha sido el único partido que ha expresado que comparte las premisas de la iniciativa de Vox al sostener que el Gobierno "no quiere enseñar, ni dejar pensar" y que pretende "destruir el sistema educativo".

Cs se desmarcado del argumentario de PP y de Vox y han criticado la "incapacidad" del parlamento para llegar a acuerdos en materia educativa y solo ha apuntado a una reforma que propugna "peor formación y fracaso escolar".

"Enseñar no es adoctrinar", ha sentenciado el diputado de Vox, Joaquín Robles, quien recrimina al Gobierno que no respete la libertad de cátedra que recoge la Constitución, que no haga caso a la Real Academia Española (RAE) sobre el lenguaje inclusivo -que representa "una estupidez", ha remarcado- y de "eliminar la lógica" en los currículos escolares para que los alumnos "no reconozcan la demagogia" y si el adoctrinamiento en igualdad de género o feminismo.

Por el PP, Óscar Clavell, ha denunciado que el Gobierno busca "descafeinar" todas las asignaturas y "denostar la cultura del esfuerzo" para crear "una sociedad acrítica y dócil", al tiempo que ha considerado que la reforma educativa no defiende la historia a través de la ciencia para propiciar "un futuro más acorde" a "gustos e ideologías" de la izquierda.

La diputada del PSOE, María Martínez Seijo, ha criticado "la acumulación de barbaridades y deformación de la realidad educativa" manifestada por el diputado de Vox durante su intervención y ha pedido al PP que se aleje de los "principios educativos" que defiende el partido de Abascal, que representan un modelo de enseñanza "arcaico y carca".

Ha tildado de "muy grave" que el PP que preside Alberto Núñez Feijóo use ahora "su posición política" para "hacer acusaciones infundadas" con las que pretenden desacreditar el sistema educativo y con las que "inquietan" a padres y alumnos, al tiempo que "ofenden" a los más de 800.000 docentes que hay en España.

Joan Mena (UP) ha acusado a Vox de intentar con esta iniciativa parlamentaria "invisibilizar los logros de las mujeres", ya que destaca que la nueva reforma busca acabar con las desigualdades en aspiraciones profesionales.

Ha citado como ejemplo que solo el 5 % de las niñas en España aspira a ser científicas o que solo el 32 % de los títulos literarios publicados el año pasado fueron de autoría femenina.

Joan Baldoví (Compromís) ha opinado que Vox hace de la "ignorancia un argumento" y que trata de adoctrinar con "ideologías trasnochadas" que reivindican la dictadura de Franco y les conectan con la autocracia del Vladímir Putin.

En el grupo mixto, Foro Asturias ha indicado que la reforma educativa "aboca a los niños ala ignorancia", mientras que Teruel Existe ha considerado que la moción de Vox no busca "consenso o mejorar la calidad educativa", sino que es una excusa "para buscar la confrontación".EFE

