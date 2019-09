La izquierda madrileña celebra la noticia de la exhumación de Franco

Las fuerzas políticas de izquierda han celebrado este martes unánimemente la decisión del Tribunal Supremo de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos, que han calificado de noticia "necesaria" y signo de "salud democrática".

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha declarado que la exhumación del dictador "es una buena y necesaria noticia" que, además, se produce con respeto a "todas las cautelas legales", lo que ha valorado positivamente pese a que "haya postergado la decisión".

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Gabilondo ha aseverado que "Franco no debe estar" en el Valle de los Caídos por "razones históricas y democráticas".

Gabilondo no considera que se haya cometido una "desconsideración" hacia la familia Franco al no cumplir su deseo de reinhumar los restos del dictador en la cripta de la catedral de la Almudena, puesto que "familias que no han podido enterrar a sus hijos como es debido y como consideran que ha de serlo hay más de una en España".

El portavoz de Más Madrid, Íñigo Errejón, que ha asistido a la Junta pero no ha acudido a la rueda de prensa posterior, ha escrito en Twitter que se ha dado "un paso" para reparar la "deuda" que tiene España con las familias de los "más de 33.000 españoles asesinados" que "yacen" en el Valle de los Caídos.

La portavoz de Unidas Podemos, Isa Serra, ha declarado a Efe que la noticia es "lógica y de justicia, aunque llegue muy tarde", y que pone fin a "una anormalidad histórica sin parangón en nuestro entorno ni en ninguna nación democrática".

"Queda aún mucho por trabajar para garantizar los principios de verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo, pero seguiremos trabajando en ello sin descanso", ha recalcado.

El Tribunal Supremo ha avalado por unanimidad en plena precampaña para el 10-N el plan del Gobierno de exhumar los restos de Franco para reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio en contra del deseo de la familia, que quiere hacerlo en la cripta de la Almudena.