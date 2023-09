La izquierda critica "las chapuzas" de la Comunidad con la L11, Vox pide más información y el PP afea la "demagogia"

PSOE y Más Madrid han criticado este jueves "las mentiras y las chapuzas" de la Comunidad de Madrid con la Línea 11 de Metro de Madrid, Vox ha solicitado más información y el PP ha afeado la "demagogia" alrededor de este tema.

Así lo han expuesto durante el debate de una proposición no de ley, presentada por el PSOE, en la Asamblea de Madrid, donde se pedía retrotraer el expediente de construcción de la ampliación de la línea hasta el momento de la redacción del estudio informativo que determine con criterios técnicos transparentes la mejor ubicación de entre las posibles.

Se solicitaba, además, que se efectuase el estudio de impacto ambiental ordinario que culmine con la oportuna DEA que analice los riesgos y daños a evitar en el medioambiente de la zona afectada y también que se incorporase un informe sobre la necesidad de instrumento urbanístico que dé cobertura a esta infraestructura.

El trazado de la Línea 11 de Metro de Madrid y la ubicación de las nuevas estaciones en Madrid Río y el Parque de Comillas llevaron a vecinos de las zonas a la calle para protestar por la tala de casi mil ejemplares de árboles.

Tras la paralización de las obras el pasado agosto el Ejecutivo regional presentaba su nueva Declaración de Impacto Ambiental en la que, tras el estudio de cada uno, se redujo a casi la mitad el número a cortar. Desde la izquierda se reclama que la estación de Madrid Río salga de dentro del parque y que se sitúe en el Paseo de Yeserías, mientras que la Comunidad argumenta que es inviable por las infraestructuras que ya hay en el subsuelo como las tuberías del Canal de Isabel II.

CENSURAN EL "DESCONTROL" Y "AUSENCIA" DE INFORMES TÉCNICOS

La diputada del PSOE María de los Llanos Castellanos ha criticado "el nivel de descontrol" que hay con este proyecto así como el perjuicio al arbolado de la capital. También ha puesto el foco en que "no hay informes técnicos que avalen y den seguridad y certeza a los vecinos de la corrección, de la solidez y del rigor de la obra".

La socialista ha querido recordar el "antecedente" de la L7B del suburbano, a su paso por San Fernando, y ha reivindicado que están a favor de ampliar el Metro pero con "obras bien hechas".

El parlamentario de Más Madrid Pablo Padilla ha hecho hincapié en que "los árboles no son peligrosos, no muerden y no arañan" si no que son "sinónimo de aire limpio, de salud y de ciudades más vivibles" y ha criticado que el PP los haya puesto "en el centro de la diana".

"La historia del PP y la Línea 11 es una historia como de mentiras, irregularidades y chapuzas. El saldo de damnificados es espectacular: mil árboles en peligro, comerciantes afectados sin alternativas y ayudas, y familias sin un parque donde bajar con los más peques", ha criticado, al tiempo que ha denunciado el "reguero de mentiras".

VOX PIDE MÁS INFORMACIÓN Y PP VE UN "SINSENTIDO" DE INICIATIVA

Por su parte, el diputado de Vox Mariano Calabuig ha calificado de "papelón" la situación actual de la Línea 11, ya que entiende que la Consejería debe aportar la información necesaria y, sobre todo, "tranquilizar y atender" a los vecinos del entorno.

Frente a ello, ha criticado la iniciativa socialista que cree que busca "paralizar las obras y rescindir los contratos". Ha rechazado que "nadie quiera talar árboles" y ha recordado que otras grandes obras como el soterramiento de la M-30 han llevado a mejoras como el propio Parque de Arganzuela. "Nos vamos a abstener porque es necesario que la Consejería aclare todo, pero pedir rescindir el contrato es una locura", ha resumido.

Por parte del PP ha tomado la palabra el diputado Ignacio Catalá quien ha tachado a la izquierda de proponer un debate con "más demagogia que técnica" y ha censurado que el PSOE esté acusando a los funcionarios de "prevaricar".

"Allí donde Madrid ha intentado una mejora siempre ha habido un político de izquierdas intentando parar el progreso", ha lanzado Catalá. Sobre la tala, ha añadido que como con toda infraestructura "va a ser necesario" pero que lo responsable es que se haga con "menos impacto" para la masa arbórea por lo que votarán "contra este sinsentido de iniciativa".