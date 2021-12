La izquierda abertzale sigue humillando a las víctimas y prepara un homenaje al mayor sanguinario de ETA

La red ciudadana de apoyo a los terroristas encarcelados Sare ha preparado varias movilizaciones a favor de la impunidad de terroristas y marchas pidiendo el acercamiento de los presos de ETA para esta Nochevieja.

Como ya hicieran a mediados del mes de septiembre, con la marcha a favor del sanguinario etarra Henri Parot en Mondragón, Sare ha vuelto a convocar a sus seguidores para este viernes en la misma localidad, donde los protagonistas serán tres etarras: José Manuel Pagoaga Gallastegui, alias 'Peixoto', Eugenio Barruatiabengoa, alias 'Arbe', y el propio Henri Parot.

Ahora, Parot vuelve a ser protagonista de un acto a favor de ETA en las calles de Mondragón. Parot es uno de los asesinos más sanguinarios de la banda terrorista ETA. En su negro currículum hay más de 200 víctima y 39 asesinatos, entre ellos destaca su participación en el atentado de la casa cuartel de Zaragoza en 1987. Además, en las calles de Mondragón también resonará el nombre de 'Peixoto', conocido por llevar las cuentas de ETA y por participar en el asesinato del guardia civil Aurelio Prieto. Por último, el otro nombre es el de 'Arbe', etarra huido a Venezuela y que está acusado, entre otros asesinatos, de la muerte del también Guardia Civil, Justino Amador.

Además, este 31 de diciembre también está prevista otra manifestación en Pamplona para reivindicar el acercamiento de los presos al País Vasco. Este sería el segundo acto que se celebraría en pocos días en la capital navarra, ya que el pasado día de Nochebuena tuvo lugar un homenaje al etarra Ignacio Martín Etxebarría, alías 'Mortadelo'.

Todas estas manifestaciones, a las que se suman otras celebradas en Vitoria y San Sebastián, son la antesala de la gran movilización convocada para el día 8 de enero en Bilbao, cita que la red de apoyos a los presos convoca cada año.

Misma línea que la convocatoria de septiembre

Este acto del día 31 en Mondragón sigue la línea del convocado el pasado mes de septiembre, en homenaje a Henri Parot. Tras recibir multitud de críticas, y aunque la Justicia no echó para atrás la convocatoria porque no podían juzgar algo que no había ocurrido, la red de apoyos a los presos decidió sustituir este acto por diversas movilizaciones, un total de 51 en varios pueblos del País Vasco, en las que no se hizo referencia a ningún preso.

Covite denuncia la convocatoria

El colectivo de víctimas del terrorismo, Covite, ha denunciado esta convocatoria señalando que se trata de una manifestación "exactamente igual que la que convocaron en septiembre a favor de la impunidad de Henri Parot, solo que esta vez con un perfil más bajo. Así va a celebrar la Nochevieja la izquierda abertzale: con manifestaciones para exigir la impunidad de etarras".

Tras anunciar el fin de los homenajes y el 'dolor' de Otegi

Además, la convocatoria de este próximo 31 de diciembre se produce un mes después de que el colectivo que agrupa a exmilitantes de ETA pidiesen que las calles de Navarra y el País Vasco no fuesen escenarios para los 'ongi etorris', los homenajes que se producen a los presos de ETA una vez cumplen su condena. A cambio pidieron que este tipo de actos se realizaran en espacios privados y discretos.

Esta petición fue valorada por el líder de EH-Bildu, Arnaldo Otegi, como una aportación "indudable" para la convivencia democrática. Declaraciones que hizo un mes después de que el propio Otegi, junto al dirigente de Sortu, Arkaitz Rodríguez, compareciesen en los jardínes de Aiete para manifestar que "sentían el dolor" producido a las víctimas de ETA y que "nunca" debía haberse producido.

Declaraciones que fueron la antesala de otras en las que el propio Arnaldo Otegi establecía como prioridad la libertad de los 200 presos de ETA, vinculando esta cláusula al apoyo de la formación independentista vasca a la continuidad de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Críticas desde la oposición

Las reacciones a esta convocatoria para el día de Nochevieja no se han hecho esperar, el líder de los populares, Pablo Casado, ha denunciado este mismo lunes que sigan los homenajes a etarras y las prácticas de blanqueo de ETA, lamentando la pasividad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante este tipo de actos.