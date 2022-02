Iturgiaz: PNV y Bildu están en un "cortejo" que culminará en el nuevo estatus

El presidente del PP del País Vasco, Carlos Iturgiaz, ha sostenido este lunes que el PNV y EH Bildu están inmersos en un "juego de cortejo" que culminará en un acuerdo para un nuevo estatus de Euskadi que recoja la autodeterminación.

En un coloquio en Bilbao en el "Fórum Europa-Trubuna Euskadi", Iturgaiz ha mantenido que el acuerdo presupuestario entre el Gobierno vasco y EH Bildu hay que "entenderlo como un todo, no como una parte" vinculada exclusivamente a partidas económicas del Ejecutivo.

En su opinión, los presupuestos fueron el primer "capítulo" de ese acuerdo global, la ley de educación es el segundo y el nuevo estatus será el tercero.

"Otegi le dijo al PNV que si quiere acuerdo de presupuestos 'ahora te toca cumplir', como le dijo a Sánchez" tras aprobar sus cuentas, ha apuntado el presidente del Partido Popular vasco.

Ha argumentado que el ejemplo de esta "estrategia" es que EH Bildu "maneja los hilos" del proyecto de la nueva ley vasca de educación y que el PNV ha recuperado recientemente el debate el nuevo estatus que "metió en el cajón en la campaña".

Iturgaiz ha considerado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, vive las "horas más bajas" de su carrera política por el derrumbe del vertedero de Zaldibar, la gestión "deficitaria" de la pandemia, en la que "olas tras ola el País Vasco ha tenido los peores datos de España", y "se estrelló con su propuesta estrella de volver a 1839" en materia de autogobierno.

Pese a ver un entendimiento entre el PNV y EH Bildu, Iturgaiz también ha considerado que el PSE-EE "desde hace mucho tiempo" llega a acuerdos con la coalición abertzale en el camino para crear un "frente de izquierdas" en Euskadi que completaría Elkarrekin Podemos-IU.

El presidente del PP vasco ha lamentado que en Euskadi ningún otro partido "se atreve a hacerle un cordón sanitario" a EH Bildu cuando es el "partido de los terroristas, con David Pla, Elena Beloki y Otegi, condenados por terrorismo" en su dirección, y en cambio sí lo hacen con Vox.

"No se puede comparar un partido democrático que tiene víctimas del terrorismo como Ortega Lara con el partido de Kubati, eso no lo permitiré jamás", ha dicho, antes de pedir "un poquito de racionalidad" para no "demonizar" a Vox mientras Pedro Sánchez "coleguea con los jefes de los terroristas".