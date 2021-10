Iturgaiz da por "muerta" la coalición del PP con Ciudadanos en Euskadi

El presidente del Partido Popular en el País Vasco, Carlos Iturgaiz, ha afirmado que la coalición entre su partido y Ciudadanos en Euskadi "está muerta" y ha defendido que "el proyecto común del centroderecha es el PP".

Días después de conocerse que Luis Gordillo, uno de los dos parlamentarios vascos que tenía Ciudadanos, ha abandonado la formación naranja para pasarse a las filas de sus socios del Partido Popular, Iturgaiz ha abogado, en una entrevista en el diario El Correo, por mantener el grupo parlamentario PP+Cs, pero ha adelantado que acudirán a las urnas en solitario.

Ha afirmado que "la coalición PP+Cs nació y ha muerto en el País Vasco" y ha desvelado que "no sólo ha sido Gordillo", sino que "ha habido más exmilitantes de Cs que han dado el paso al entender que se debe reforzar un único proyecto".

El dirigente del PP ha señalado que la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, le pidió, en una conversación con ella, que no permitiera que Gordillo se fuera, "pero yo no me puedo meter en una decisión personal", ha señalado.