Iturgaiz pide a los partidos que no se apoyen en votos de Bildu "por dignidad democrática"

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha instado este lunes al resto de formaciones políticas a que por "dignidad democrática" no se apoyen en los votos de EH Bildu para acceder a las instituciones.

"Los partidos no deben, no pueden y no tienen que beneficiarse de los sufragios de Bildu para estar al frente de los gobiernos", ha dicho, y ha reiterado que por esa misma "dignidad democrática" el PP tiene "muy claro" que sus votos "estarán a disposición de desalojar a la coalición abertzale de las instituciones".

"Nosotros no tenemos dudas en esa cuestión, pero es tan importante nuestra posición como la de los demás", ha dicho.

Iturgaiz se ha pronunciado así durante el homenaje anual al concejal del PP de Durango (Bizkaia) Jesús María Pedrosa, asesinado por ETA el 4 de junio de 2000, a la edad de 57 años, de un tiro en la nuca mientras paseaba por la calles de su municipio.

En su intervención, Iturgaiz ha recordado que la actual alcaldesa en funciones es de EH Bildu y ha afirmado que desde esa coalición "justifican lo injustificable, no condenan la violencia, llevan a criminales y asesinos en sus listas electorales y pretenden entronizar a esos asesinos colocándoles en posición de víctimas".

"Desde el PP les decimos que la dignidad democrática es la dignidad para las víctimas del terrorismo, para la sociedad vasca y para el resto de los españoles porque no olvidamos que los secuaces políticos de ETA están todavía en alcaldías o van a estar en alcaldías", ha señalado.

La presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, por su parte, ha criticado que "parece" que la sociedad "quiere borrar el daño sufrido, ayudado por partidos interesados en que se olvide", pero "nosotros tenemos la obligación y el deber de recordar".

"Jesús María Pedrosa fue asesinado hace 23 años, no hace siglo y medio; que sepan todas las víctimas que siempre tendremos unas palabras para ellos, no vamos a dejar que su muerte haya sido en vano y siempre tendrán un recuerdo en nuestro corazón", ha asegurado.