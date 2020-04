Iturgaiz dice que el Gobierno Vasco "parece una jaula de grillos"

Afirma que, si Sánchez quiere el apoyo del PP a los Pactos de la Moncloa, "primero nos gustaría saber cómo va a ser ese pacto"

El candidato a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha afirmado este lunes que el Gobierno Vasco "parece una jaula de grillos", tras las críticas del lehendakari, Iñigo Urkullu, a la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno central y el llamamiento de la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, para que algunos miembros del Gobierno Vasco "rebajen el tono de las críticas no justificadas a la actuación del Gobierno de España".

En una entrevista concedida a ETB1, y recogida por Europa Press, Iturgaiz ha recordado antes que nada a las personas fallecidas hasta ahora a causa del Covid-19, ha deseado una pronta recuperación a las que están enfermas y ha agradecido a los trabajadores sanitarios todo el trabajo que están realizando.

Tras ello, ha señalado que, aunque las críticas de Urkullu al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, son "una pose electoral", el lehendakari recrimina al presidente del Ejecutivo central "lo que le decimos nosotros, es decir, que hay mucha improvisación y que ha hecho muchas cosas mal".

En este sentido, el dirigente del PP vasco ha recordado al lehendakari que sigue siendo "socio del PSOE" porque, según ha dicho, "Urkullu y el PNV pusieron a Sánchez en la Moncloa".

"Ahora estamos viendo qué es lo que está sucediendo en el Gobierno Vasco, que parece una jaula de grillos. Ayer (lunes) la señora Mendia decía que el PNV debe cambiar sus críticas, y el PNV y Urkullu continúan con esas críticas", ha asegurado.

Asimismo, el candidato a lehendakari de PP+Cs ha destacado que tanto el PNV como EH Bildu "han fracasado" en la celebración del Aberri Eguna de este año, y ha considerado que "la guerra de las bandera ya se ha terminado en esta tierra", ya que, en su opinión, "la gente quiere vivir tranquila y prefiere la bandera social y no las banderas políticas".

En este sentido, ha denunciado que la formación jeltzale y la coalición soberanista "quisieron utilizar el momento en el que la gente sale a sus balcones para aplaudir a los trabajadores sanitarios, para hacer su Aberri Eguna".

Además, Iturgaiz ha indicado que espera "no haya más contagiados" tras la vuelta al trabajo después de dos semanas de parón en las actividades no esenciales, y el regreso a la actividad se haya decretado "con criterios científicos".

PACTOS DE LA MONCLOA

Por otro lado, Carlos Iturgaiz ha afirmado que el PP "siempre ha ayudado" al Gobierno de Pedro Sánchez y "siempre estará dispuesto" a hacerlo "si es para salvar vidas", pero que, cuando reclama el apoyo de los populares a los pactos de la Moncloa que propone, "primero nos gustaría saber cómo va a ser ese pacto".

"Nosotros no vamos a estar de acuerdo para hacer cosas raras. Debemos saber para qué quieren esos pactos y cuales son sus mimbres. Si lo que pretenden es cambiar el régimen o la Constitución, nosotros no vamos a estar de acuerdo y no vamos a entrar en eso", ha asegurado.

Además, ha considerado que, para que el PP acceda a los Pactos de la Moncloa que plantea Sánchez, "el PSOE y el Gobierno deben cesar en los insultos al PP", y ha recordado "los graves y terribles insultos" de la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, al presidente del PP, Pablo Casado, en el último pleno celebrado en la Cámara Baja.

Asimismo, Iturgaiz ha instado a Sánchez que "llame cuanto antes" a Casado, porque "en las últimas tres semanas no ha cogido el teléfono" para llamarle y porque, "para hablar de pactos, debe llamar a Pablo Casado y dialogar".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno de Sánchez "ha querido hacer cambios y no habla con nadie", porque, en su opinión, "el mensaje de este Gobierno es que hacen lo que quieren, sin mantener contactos ni con empresarios, ni con la oposición, ni con otros partidos, y eso muy peligroso para nuestro país y, sobre todo, para todos los ciudadanos".