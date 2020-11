Iturgaiz censura el recibimiento en Hernani al expreso de ETA Asier Ormazabal, mientras Bildu no condena a ETA

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha censurado que este domingo se celebrara en la localidad de Hernani la bienvenida al expreso de ETA Asier Ormazabal y, a su vez, ha pedido que la dirección de EH Bildu, sus siglas, condenen la violencia del grupo terrorista.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el líder de los populares ha lamentado que Bildu continúe "aplaudiendo la apología del terrorismo". "Yo no quiero que salga uno condenándolo sino las siglas, todos ellos, la dirección del partido porque la regla de Bildu es seguir justificando la violencia de ETA", ha enfatizado.

Asimismo, Iturgaiz ha criticado también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya "colocado a España en saldo" al pactar con "los separatistas catalanes, los proetarras de Bildu, los comunistas de Podemos... los que necesitan que España vaya mal".

En esta línea, ha puesto el foco sobre sus "socios" de ERC, quienes han "lanzado un debate sobre armonización en el que se pone en solfa el Concierto vasco" y, respecto a cómo puede afectar en Euskadi al grupo PP+Cs, Iturgaiz ha afirmado que la salud de la coalición es "buenísima" y no hay por ello "ninguna preocupación".

"La líder de Ciudadanos, Ines Arrimadas, ha dicho que respeta el Concierto Económico y yo me quedo con esas palabras. En el grupo PP+Cs no tenemos para nada un problema con este asunto porque en el programa con el que nos presentamos a las pasadas elecciones ya dejamos muy claro la defensa al Concierto. Eso está plasmado y en el programa", ha remarcado.

SEGUIR EL EJEMPLO DE LA CAM

Ha analizado también el impacto de la pandemia de covid-19 y ha manifestado que es importante que la Navidad no traiga consigo "una tercera ola", de tal forma que ha apostado por seguir las recomendaciones sanitarias en este sentido.

Asimismo, ha abogado por rebajar las restricciones que implican el cierre de la hostelería y seguir así el ejemplo de la Comunidad de Madrid en la lucha contra la pandemia.

En esta línea, ha asegurado además que las ayudas recibidas por los profesionales hosteleros son "pocas, no afectan a todo el gremio y hace que muchos se replanteen si van a poder volver a abrir cuando se les permita". "En otras Comunidades la hostelería está abierta", ha recordado, para añadir que "ante cero beneficios los impuestos deben ser cero".

INSOLIDARIDAD DEL PNV

Cuestionado por la futura ley de Educación, ha mostrado su preocupación por la "insolidaridad" del PNV, que lleva a que en otros lugares del Estado se deba aplicar la 'ley Celaá', cuestión que no quiere hacer en Euskadi para los colegios concertados.

"Al PNV no le gusta la ley porque si no la aplicaría a rajatabla. No le gusta el plan de vacunación de Sánchez, ni los planteamientos sanitarios de la primera ola... no le gusta pero le apoya y es corresponsable lo que va en detrimento de nuestra economía y sociedad", ha finalizado a este respecto.

En otra clave, se ha referido al acuerdo alcanzado por el Gobierno central y el PNV para la cesión de las instalaciones del cuartel de Loyola y el traslado de las Fuerzas Armadas a los terrenos de la antigua Hípica, que ha considerado debiera haberse realizado con "luz y taquígrafos".

"Hay malestar en el Ejército y lo que está detrás de esta operación es que la marca España, lo que es nuestro país en el País Vasco se debilite", ha argumentado.

Por otro lado, también ha hecho referencia al acuerdo alcanzado entre PSE y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Irun y ha considerado que los socialistas han dado "la patada al PNV" mientras "algunos se están frotando las manos porque viene el frente de izquierdas".

"En las pasadas elecciones Podemos y algunos de EH Bildu hablaban ya de la necesidad del frente de izquierdas", ha insistido, al tiempo que ha sostenido que el PNV tendrá que "tomar buena nota de lo que hace su socio, que rompe sus pactos para hacer un frente de izquierdas".